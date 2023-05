Den kanadensika folkmusikern Gordon Lightfoot är död, uppger hans presstalesperson Victoria Lord, enligt CBC. Gordon Lightfoot blev 84 år gammal och avled på ett sjukhus i Toronto på måndagskvällen.

Gordon Lightfoot gjorde sig ett namn i hela världen under 1960- och 1970-talen och var en nationell ikon i Kanada.

– Om det fanns ett Mt. Rushmore i Kanada, skulle Gordon vara avbildad där, har musikern Tom Cochrane sagt om Lightfoot.

– Gordons låtar är konstverk, lika relevanta som klassisk poesi.

Bob Dylan ledde Hall of fame-ceremonin

Gordon Lightfoot skrev sina första låtar redan i sina unga tonår och flyttade till Los Angeles när han gått ut skolan. I Los Angeles studerade han musik vid Westlake College of music innan han återvände till Kanada och blev en del av Torontos framträdande folkrock-scen. Han höll sig aktiv ända till slutet och släppte sin sista platta 2020.

Bland hans mest kända låtar finns ”If you could read my mind” och The wreck of the Edmund Fitzgerald”. Ett stort antal kända artister och grupper, som Peter, Paul and Mary, Bob Dylan, Elvis Presley, Johnny Cash, Petula Clark, Liza Minnelli och Barbara Streisand har spelat in låtar skrivna av Gordon Lightfoot.

När Gordon Lightfoot blev invald i Canadian Music Hall of Fame var det hans stora idol Bob Dylan som ledde ceremonin.