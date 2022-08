Tilda Erlandsson Zotterman 20, Uppsala, Maria Zotterman, 47, Uppsala och Maja Erlandsson Zotterman, 17:– Det är en helt annan känsla när han spelar på konserterna och är mycket bättre tycker jag. Jag önskar att han spelar ”Give me Love”. De två spelningarna jag har varit på tidigare har han inte spelat den så hoppas den är med den här gången, säger Tilda.– Det finns inga dåliga låtar som Ed har gjort, han är en grym artist. Jag skulle tro att hans bästa låt är Castle on the Hill, det är bara en skön låt med drag i, säger Maria.– Jag gillar First Time och Overpass graffiti. Frist time träffar mig i hjärtat och personligt, säger Maja.

Foto: HENRIK JANSSON