Fjärde kvinna anklagar Chris Noth för övergrepp

Enligt New York-baserade sångerskan, Lisa Gentile, inträffade det misstänkta övergreppet 2002. Hon berättade under en pressträff, tillsammans med sin advokat, att hon träffade Chris Noth på restaurangen Da Marino i staden, och att han erbjöd henne skjuts hem, rapporterar Page Six.

Noth ska sedan bjudit in sig själv i hennes lägenhet med förevändningen att han ville se hur hon bodde – väl i lägenheten tvingade han sig på henne med ovälkomna kyssar, berättar Gentile.

– Han lutade sig mot köksbänken och tvingade mig till sig, han höll på och kladdade överallt, säger Gentile, enligt Page Six.

Blev aggressiv

Hon säger att Noth blev allt mer aggressiv och tvingade ner hennes händer mot hans kön.

– Jag försökte få honom att sluta. Jag sa ”jag vill inte det här”, berättar hon.

När hon lyckats frigöra sig från Noth blev han rosenrasande och började gasta om att Gentile var lössläppt, sedan stormade han ut ur lägenheten.

Gentile berättar vidare att Noth kontaktade henne dagen efter och då hotade henne till tystnad.

– Han varnade för att om jag berättade något så skulle han förstöra min karriär, han skulle få mig svartlistad i branschen, berättar hon.

Noth nekar till anklagelserna

Sedan tidigare är känt att två kvinnor, i en artikel som The Hollywood Reporter publicerade, anklagar Noth för sexuella övergrepp. Efter det avslöjande trädde ytterligare en kvinna fram i en artikel i Daily Beast, hon anklagar Noth för övergrepp begångna 2010 på restaurangen Da Marino, samma restaurang som Noth och Gentile träffades på.

Chris Noth nekar till anklagelserna.

