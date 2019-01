Fast & Furious-stjärnan i Arjeplog – kör bil på is

Tidningen Norran har rapporterat att filmstjärnan Luke Evans befinner sig i Arjeplog.

På sitt Instagramkonto publicerar Evans en bild på det vita, frostbitna landskapet.

Misslyckas med vattentricket: "Hände inte"

– Redo att starta en väldigt rolig dag med Jaguar Ice Academy med att köra på en frusen sjö i 27 minus. Definitivt inget solbadarväder, skriver han.

För att visa sina följare exakt hur kallt det är har han publicerat ett filmklipp i slow motion där han kastar ut vatten från en flaska som han hoppas ska förvandlas till is.

– Den där grejen, när vatten förvandlas till is framför dina egna ögon... hände inte. Men miljön är episk eller hur? skriver han.

Ice Academy Sweden arrangeras av lyxbilsmärket Jaguar och erbjuder olika körupplevelser på isbelagda sjöar i Arjeplog.

Föddes i Wales och gjorde karriär på teaterscenen

Luke Evans är född och uppvuxen i Wales. Han började sin skådespelarkarriär på teaterscenen i Londons West End.

För tio år sedan landade han sin första roll i en stor Hollywoodproduktion som Apollo i filmen Clash of the Titans som utspelar sig i den grekiska gudamytologins värld.

De senaste åren har han bland annat spelat rollen som Owen Shaw i Fast & Furious 6, 7 och 8.

Han har även haft rollen som Bard i Hobbit-filmerna och medverkat i Netflix-produktioner som serien The Alienist och filmen Message from the King.