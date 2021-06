Det började under metoo–hösten 2017. Vittnesmålen från skådespelare, som berättade om övergrepp och skeva arbetsförhållanden, öppnade ögonen för många. Sharon Stone var en av dem som berättade om branschen baksida och kvinnors utsatthet. I sin självbiografi skriver hon att hon ”lurades” till att spela in scener utan underkläder i ”Basic instinct” från 1992. Något som fick henne att må dåligt under många år.

Branschen började förstå att något behövdes för att säkerställa anställdas arbetsförhållanden. Det var då intimitetskoordinatorer (IC) kom in i bilden.

– Efter metoo blev efterfrågan på bättre praxis och standard större. Det blev uppenbart hur skevt det hade gått till och vilka luddiga arbetsprocesser det hade funnits, förklarar Sara Arrhusius, som är en av få utbildade intimitetskoordinatorer i Sverige.

En intimitetskoordinators roll är att stötta skådespelare, regissörer, producenter och kreatörer i arbetet med simulerat sex, nakenhet och andra intima scener. I början av ett projekt identifierar de intimiteten i manus och för samtal med olika avdelningarna inom produktionen.

– En IC kan också sätta ihop en bilaga till skådisarnas kontrakt, där det är tydligt beskrivet vad för intimitet som karaktären har. Det är inget som tvingar skådespelarna att utföra intimiteten, men det gör skådespelarna beredda på vilken typ av roll de tackar ja till, och underlättar kommunikationen inom hela produktionen.

– Men en IC anställs inte bara utifrån ett säkerhetsperspektiv, utan också utifrån ett kreativt. Vi skapar illusioner, möjliggör regissörens vision och fördjupar berättandet.

Många intima scener i en enda serie

Första jobbet blev under produktionen av SVT-serien ”Sjukt”. I en tidigare intervju med Expressen berättade huvudrollsinnehvaren Carla Sehn, 26, om Arrhusius betydande roll för seriens innehåll.

– En intimitetskoordinator är oerhört viktig. Dels för att scenerna ska kunna nå nya nivåer. Men också för att berättandet inte ska vara på bekostnad av skådisarna, sa Carla Sehn då.

Dramakomedin ”Sjukt” handlar om 26-åriga Alice, som precis blivit friskförklarad från livmoderhalscancer. Samtidigt blir hon dumpad, förlorar jobbet och tvingas flytta hem till föräldrarna i Stockholmsförorten Farsta. Sara Arrhusius beskriver projektet som ”unikt” i fler avseenden.

– När jag och projektledaren Eifra Santesson satte oss ner för att diskutera intimiteten i respektive avsnitt tror jag vi identifierade ett 40-tal intima scener, och jag fick vara med under alla.

”Allt intimt är inte sex”

Sara Arrhusius menar att intimitet är ett mycket bredare begrepp än just nakenhet och sex. Hon förklarar att många intima scener på film och tv ”går tittarna förbi.”

– Det kan vara allt från att byta kläder, läkarbesök och kel mellan familjemedlemmar och vänner.

Efterfrågan på intimitetskoordinatorer beskriver Sara Arrhusius som ”varierande” och menar att det finns ett visst ”strukturellt” motstånd i branschen. Men hon pekar ändå på att intimitetskoordinering lyfts fram mer och mer. Hon tar upp tv-serierna ”Normal people”, ”Sex education” och ”I may destroy you”, som hyllade produktioner som jobbat med IC:s.

– I dessa serier ligger fokus på vad intimiteten berättar och betyder för historien och karaktärerna. Vi har också nya ”Snabba cash” som intimitetskoordinatorn Malin B. Eriksson jobbat med, som också hyllats stort.

– Men även om det finns ett visst motstånd säger de som har fått in processen, att de aldrig kommer jobba utan en IC igen, menar hon.

Vill jobba med tv-serien ”Exit”

Hur märker du att produktioner inte använt sig av en IC?

– Jag märker det ibland men inte alltid. Jobbar de inte med en IC kan scenerna kännas förhastade, klyschiga eller får mig att bli obekväm.

Sara Arrhusius har också jobbat på produktionen av den nya svenska Netflix-serien ”Young Royals” och den kommande kortfilmen ”Tjejtoan”. Hon har dock ett drömprojekt i åtanke.

– Mitt absoluta drömprojekt är den norska serien ”Exit”. Det hade varit fantastiskt roligt!