Eurovison Song Contest 2020 ställs in. Detta meddelar de på sina sociala medier.

– Det är med djup ånger vi måste meddela att Eurovision Song Contest 2020 i Rotterdam ställs in, skriver Eurovision.

De har utforskat många alternativ för att tävlingen ska kunna genomföras, har de nu beslutat att det är omöjligt att fortsätt med evenemanget som planerat.

– Våra hjärtan är brustna över att Eurovision Song Contest inte kommer att kunna arrangeras i maj och vet att hela Eurovision-familjen i hela världen kommer att fortsätta att ge kärlek och stöd för varandra vid denna svåra tid, skriver Eurovision.

Detta innebär att det svenska bidraget The Mamas stoppas från att representera Sverige i Rotterdam i maj med vinnarlåten ”Move”.

– Vi respekterar naturligtvis detta beslut som nu är taget och under rådande akuta krisläge som vi alla befinner oss i är problemet större än att vi inte kan åka till Rotterdam. Självklart är vi otroligt ledsna på det det personliga planet att vi och vår låt nu inte får lov att tävla i världens största musiktävling efter att ha vunnit den svenska uttagningen, säger The Mamas och fortsätter:

– Vi såg så otroligt mycket framemot att få representera Sverige med Move. Vi hoppas att folk fortsätter att lyssna på vår låt med budskapet att vi gemensamt kan förflytta berg, något som känns extra relevant i dag då alla måste ta ansvar och göra det rätta. För om vi hjälps åt i denna svåra tid kommer det också att resultera i något gott till slut. Våra tankar går också till arrangören av ESC som jobbat hårt i motvind. Ta hand om er!

Björkman: ”Känner extra mycket med The Mamas”

Schlagergeneralen Christer Björkman menar att beslutet att ställa in ESC är klokt under rådande omständigheter.

– Vi hade alla önskat att läget i Europa och världen såg annorlunda ut, men det känns skönt att ha ett besked att förhålla sig till. Med tanke på omständigheterna så är det ett både förståeligt och klokt beslut som tagits, säger Christer Björkman och fortsätter:

– Samtidigt är det väldigt tråkigt för alla artister som nu inte får chansen att tävla, och jag känner såklart extra mycket med The Mamas som inte får stå på Eurovision-scenen. Dessutom är det väldigt olyckligt att en 64 år gammal tradition nu är bruten.

Sedan den 12 mars har alla sammankomster med mer än 500 personer förbjudits av regeringen. Nöjesvärlden har drabbats av detta då fler evenemang har ställts in eller skjutits upp.

Bland annat har Dramaten ställt in alla föreställningar med publik fram till sista mars. SVT och TV4 har dessutom beslutat att de spelar in alla sina program utan publik. Under tisdagen meddelades det att Filmstaden stänger alla sina biografer och att fotbolls-EM skjuts upp till 2021.

LÄS MER: The Mamas segerkollaps på scen efter jätteskrällen