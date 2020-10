Under tisdagen visade Elsa Hosk upp gravidmagen på Big Sur i Kalifornien. På bilden står hon på en klippa med utsikt över havet, iklädd en krämvit klänning. I kommentarerna under Instagraminlägget är det flera som påpekar att de känner igen området kring Big Sur från HBO-serien ”Big little lies”.

”Kashmir-insvept baby med utsikt”, skriver supermodellen under bilderna.

Blir mamma för första gången

I slutet av september avslöjade Elsa Hosk att hon väntade barn med pojkvännen Tom Daly.

Under en svartvit bild på henne själv, där gravidmagen syntes tydligt, skrev hon:

”Har hållit denna ängel i min mage hemlig ett tag... Känner mig otroligt exalterad och lycklig över att få en bebis och börja nästa kapitel i livet med min drömman!!!!”, skriver Elsa Hosk på Instagram till ett inlägg med bilder på gravidmagen.

”Halva vägen kvar.”, avslutade Elsa Hosk inlägget med.

Säljer lyxiga lägenheten i New York

Elsa Hosk och danska Tom Daly har varit ett par sedan 2015. Paret bor tillsammans i New York och har tidigare bott i Elsa Hosks lägenhet i Soho på Manhattan.

Men nyligen lades modellens lägenhet ut till försäljning, efter att ha genomgått en totalrenovering sedan Hosk köpte den för sex år sedan.

Utgångspriset för den lyxiga lägenheten ligger på 3,5 miljoner dollar, motsvarande närmare 32 miljoner kronor.

– Design är den ultimata kreativa processen, du kan verkligen spegla dina känslor och ditt humör i din omgivning, har Elsa Hosk sagt till Architectural Digest.

