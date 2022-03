Han blev bara 19 år. Nils Grönberg, som gick under artistnamnet Einár, mördades den 21 oktober i fjol utanför en adress i Hammarby Sjöstad. De två gärningsmännen, som beskrevs som mörkklädda och maskerade, ska ha jagat Grönberg in mot en innergård och efter gärningen flytt platsen.

Nu har bouppteckningen upprättats, enligt Aftonbladet som skriver att den enda posten över Einárs tillgångar är ett bankkonto med omkring 50 000 kronor. Samtidigt konstaterar tidningen att rapparen drog in miljonbelopp på sin musik. Bara på ett år, mellan juni 2019 och juni 2020, gjorde Einárs bolag en vinst på 4,4 miljoner kronor och en efterföljande aktieutdelning på nära en 1,5 miljoner kronor gjordes. I den senaste årsredovisningen redovisade bolaget i stället en förlust på nästan 1 miljon kronor, vilket ska ha berott på coronapandemin. Där konstaterades samtidigt att Einár drog in 5,5 miljoner kronor under samma tid, mellan juni 2020 och maj 2021.

Tillgångar på 7 miljoner kronor

Aftonbladet skriver dock att bolaget hade en kassa på 3,6 miljoner kronor och att de totala tillgångarna i bolaget var på knappt 7 miljoner kronor. Anledningen till att pengarna inte togs upp i bouppteckningen är att Einárs mamma står på bolaget som ensam aktieägare och är den som förvaltat hans tillgångar.

Enligt uppgifter till Expressen levde Einár med en hotbild före sin död och skjutningen misstänks vara kopplad till gängkonflikter i Stockholm.

Mordet är fortfarande olöst.

