På nyårsdagen kommer HBO MAX att sända jubileumsprogrammet ”Return to Hogwarts” med anledning av att det har passerat 20 år sedan första filmen om trollkarlen hade premiär.

HBO har lyckats knyta till sig många av de mest kända Harry Potter-skådespelarna för att återskapa scener från filmerna, däribland ”Harry Potter” själv: Daniel Radcliffe.

Däremot lyser trollkarlens skapare, författaren JK Rowling med sin frånvaro i den talrika ensemblen, och hon nämns inte ens med namn i HBO:s release kring specialen, rapporterar Daily Mail.

Anklagas för transfobi efter uttalanden

Källor inom produktionen berättar för TMZ att specialen kommer att fokusera på skapandet av den första filmen, dess rollbesättning och produktion. JK Rowling kommer endast visas i arkivklipp, enligt källorna.

JK Rowling har under senare år blivit kritiserad för att vara transfobisk. Det började med att hon ifrågasatte att kvinnor skulle kallas för ”människor som menstruerar” i stället för ”kvinnor”.

”Om kön inte är på riktigt, så finns inte attraktion mellan samma kön. Om kön inte är på riktigt så utraderas kvinnors levda verklighet globalt”, twittrade hon och fortsatte:

”Jag känner och älskar transmänniskor, men att utradera konceptet med kön tar bort möjligheten för många att ha meningsfulla diskussioner om sina liv”.

Harry Potter-skådisarna vände sig emot JK Rowling

Det är oklart om kritiken kan ha spelat in i HBO:s beslut att inte inkludera författaren i specialen – däremot har många av skådespelarna som porträtterat hennes figurer tagit ställning emot henne.

Daniel Radcliffe valde att gå ut offentligt och hoppas att hennes uttalanden ”inte skulle fläcka” ned vad Harry Potter-serien betytt för fansen, och att han själv ansåg att ”transkvinnor är kvinnor”.

Även Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), och Eddie Redmayne (Newt Scaramanger från ”Fantastic Beast and where to find them), har öppet kritiserat JK Rowling för uttalandena.

Röken hade knappt hunnit lägga sig när JK Rowling på nytt hamnade i hetluften efter att ha släppt deckarboken ”Troubled blood”, under pseudonymen Robert Galbraith, där en manlig seriemördare utför sina dåd i kvinnokläder.

