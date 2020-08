Den 4 augusti är hertiginnan Meghans födelsedag, nu fyller hon 39 år. Många grattishälsningar strömmar in – men en av dem sticker ut.

Drottning Elizabeth skickar en officiell gratulation till Meghan via brittiska kungahusets Instagram – tillsammans med en speciell bild.

På fotografiet står drottningen och Meghan sida vid sida och ler. Bilden är tagen när de genomför ett kungligt uppdrag tillsammans och drottningen vinkar till publiken.

”Drottningen och hertiginnan under ett gemensamt besök i Chester 2018”, står det i bildtexten.

Drottningens ord på speciella dagen

Vidare lyder texten:

”Önskar hertiginnan av Sussex en väldigt glad födelsedag”.

Meghan och prins Harry lämnade sina kungliga roller i mars, och har sedan dess flyttat till USA för att starta ett nytt liv tillsammans med sonen Archie, 1. Födelsedagen firas privat med familjen, rapporterar The Mirror.

Williams och Kates hälsning till Meghan

Även prins William och hans hustru Kate skickar en hälsning till svägerskan.

På sin Instagram önskar de Meghan grattis på födelsedagen, och publicerar en leende bild av henne när hon pratar med en liten flicka.

Hälsningarna kommer bara en vecka innan den omtalade boken ”Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” släpps.

Enligt tidningen Times kommer biografin ”avslöja bitterheten och de inre konflikterna som drev Harry och Meghan att lämna kungahuset”.

Bokens releasedatum är den 11 augusti.

