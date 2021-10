Plötsligt var han bara där.

Lite så var känslan efter Einárs genombrott ”Katten i trakten” under våren 2019. Han var en ny udda fågel inom svensk hiphop, en tonåring med ett lite hackigt flow som tog sig fram helt utan hjälp från etablerade skivbolag.

När singeln toppade listorna var Einár placerad på ett HVB-hem i Dalarna. Expressen intervjuade honom då på plats och Einár pratade om 50 Cent och Eminem som förebilder och hur han influerats av amerikansk gangstarap.

”Det finns inte så många som mig och jag tror att det är det som också gör att jag får mer views” sa han.

Och det skulle komma fler views. Många fler.

Musiksverige fattade snabbt att det inte gick att avfärda Nils Grönberg som en one hit wonder. Känslan under sommaren och hösten 2019 var att Einár var överallt. Senare samma år satt jag och räknade på om känslan stämde; jag gick igenom den svenska topplistan för att se hur mycket Einar Sverige ville lyssna på.

Enligt mina beräkningar då hade han (som soloartist eller som tillsammans med rapartister som Dree Low, Dizzy och K27) drygt sextio listplaceringar bara under tio veckor hösten 2019.

Sådana siffror har ingen annan svensk artist ens varit närheten av tidigare. Helt uppenbart hade killen från Enskededalen något att berätta som väldigt många kids ville lyssna på.

Att barn i drivor lyssnade på en kille som skrev drogförhärligande texter med ofta sunkig kvinnosyn är ett problem som återkommit i hiphop-historien.

I december samma år såg jag Einár live på Fryshuset i Stockholm. Det var hans största egna spelning ditintills, stället var långt ifrån fullt och killen på scen gjorde ett valpigt intryck. Som att han inte riktigt växt i den kostym framgångarna gett honom under året.

”Showen pendlar mellan att det är en stjärna där uppe till att en helt vanlig sjuttonåring verkar kastats ut på scen”, skrev jag i min recension.

Inte för att det var ett så stort problem, killens karriär hade ju bara börjat. Nu vet vi att det inte riktigt blev så.

Den här texten handlar om musikern Einár. Samtidigt är det förstås svårt, för att inte säga omöjligt, att förbise den värld han levde i och vad han skrev texter om.

Om droger, vapen och livet på gatan. Inom gangstarap är äkthet ett centralt begrepp: är du på riktigt eller ej?

Ur ett rent artistiskt perspektiv fick Einár, trots enorma framgångar på väldigt kort tid, bara börja en karriär som säkert kunde tagit honom åt väldigt många håll.

Nu kommer han som musiker att minnas som en ung tanig kille som rappade på svenska, som exploderade och sedan fullständigt dominera en bit av svensk musik under en kort period. Bara för att sedan snabbt slockna innan tjugoårsdagen.

Det är outsägligt sorgligt alltihop.