Dömda rapparnas nya låt tolkas som hån av Einár

Yasin Abdullahi Mahamoud, 24, och Haval Khalil, 27, kända under sina artistnamn Yasin och Haval har haft stora framgångar – i fjol nominerades Haval till en Grammis i kategorin ”Årets nykomling” och Yasin vann två priser på P3 Guldgalan.

Men parallellt med musikkarriären har de båda dömts till fängelse för sin inblandning i kidnappningen av rapparen Einár.

Inifrån fängelset släppte Haval under natten albumet ”Inloggad 2” och på spåret ”Maria” gästas han nu av Yasin.

Hjärnan bakom kidnappningen hyllas

I låten hyllas den 38-årige ledaren för Dalennätverket som pekats ut som hjärnan bakom kidnappningen. Haval rappar:

”Shoutout till Super, till Marre”

Dalenledaren har inte ställts inför rätta efter kidnappningen utan lyckades fly landet. Efter ett och ett halvt år på flykt greps han dock i våras i Bulgarien.

I veckan fördes han till Sverige och planen är att han efter sommaren ska åtalas för kidnappningen och en rad andra grova brott.

Han sitter häktad misstänkt för människorov, synnerligen grovt narkotikabrott, rån, försök till grov utpressning, försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Ida Arnell leder utredningen mot Dalenledaren, där kidnappningen av Nils Grönberg är en del. Av hänsyn till utredningen vill hon inte ge några detaljer om vilken roll mannen misstänks ha haft där.

– Det pågår fortfarande en förundersökning mot honom så jag kan inte gå in i detalj, men han är en av de personerna som har varit delaktiga enligt min uppfattning, säger hon.

Antas syfta på Einár

I texten finns också rader som lyssnare nu spekulerar i om de är riktade mot Einar, något som det enligt initierade bedömningar för Expressen en hel del talar för.

På låten rappar Haval:

”Tyckte någon låt var fet och nu jag är katt.

Sa hon hörde rykten, folk på flykt len.

Skicka (beep), Sverige fick den.

Kahba bitchen, gangsta snitches.

Fuck with us, fuck with hitmen.”

Rapparna Haval och Einár, som slog igenom med låten ”Katten i trakten” år 2019, var tidigare nära vänner. I april 2020 ändrades relationen när Haval förde Einár till en lägenhet i Vårberg där personer i Vårbynätverket väntade. Einár kidnappades, misshandlades, rånades och utsattes sedan för ett utpressningsförsök på flera miljoner kronor.

I den stora Vårbyrättegången som följde dömdes Haval slutligen till två och ett halvt års fängelse för medhjälp till människorov och medhjälp till rån. Rapparen Yasin, som deltagit i ett tidigare kidnappningsförsök mot Einár, dömdes för förberedelse till människorov till fängelse i 10 månader.

Ida Arnell, som också var en av åklagarna i den enorma Vårbyutredningen, har hört talas om låten som nu har släppts.

– Det är svårt för mig att spekulera i vad de syftar på eller vad det finns för möjligt syfte om det skulle vara så, säger hon.

I Vårbymålet togs just låttexter upp i rätten.

– Det här är helt nytt så det är inte något som jag har hunnit titta på. Men under den förra huvudförhandlingen så tittade vi på låttexter och kunde använda det som visst underlag för hur vi skulle se på saker och ting, säger Ida Arnell.

Från polisens sida leddes kidnappningsutredningen av Torsten Alm. Han la märke till hur rapparnas konflikt syntes i musiken, även om han inte känner till att det släppts ny musik från dem.

– Vi vet sen tidigare att Einar dissade Haval mycket. Han åkte bland annat förbi hans förort och rappade grejer mot honom efter kidnappningen. Mer eller mindre höll de på med något musikmässigt bråk sinsemellan fram till Einar dog.

Ovanligt i svensk rap

I de aktuella raderna i Yasins och Havals låt förekommer också en så kallad beepning.

Musikjournalisten Petter Hallén är expert på svensk hiphop och säger att det är ovanligt att svenska rappare använder beepljud. Det är mer vanligt i USA och England då man där har mer strikta regler för vad som får höras i radio.

När det används inom svensk hiphop är det sannolikt artisterna själva som har valt att lägga in det, berättar han.

– Jag tror att en av poängerna med att göra så är att det ska spekuleras, för det öppnar ju upp för spekulation att göra så. Men det är kreativa beslut som sker i skapandet av musik så det går inte att säga generellt. Det kan också vara ett rent estetiskt och kreativt val.

I Sveriges Radios ”Din gata” har man tidigare spelat låten ”Bandol” från Havals album, där i rappar artisten bland annat: ”Jag planerar mord sportbil och dämpare. Jag vill ha erat blod tränat jag längtar bre”. Men de nya låtarna ligger inte på kanalens spellistor just nu.

– Våra musikredaktörer gör löpande en bedömning av musikens kvalitet eller om det passar i utbudet. Så nu gör man alltså bedömningen att andra låtar än de du nämner är mer relevanta för våra spellistor. Det utesluter inte enstaka spelningar i programutbudet, till exempel om vi rapporterar om nysläppt musik, säger presschef Claes Bertilson.

