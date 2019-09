Dokusåpastjärna och artist tagna för droginnehav på Summerburst

I helgen gick festivalen Summerburst av stapeln i Stockholm för nionde året i rad. Evenemanget samlar tiotusentals besökare och lockade i år med artister som Calvin Harris och Tiesto. Polisen gjorde under festivalen liksom tidigare år olika riktade insatser mot narkotika.

Det var under festivalens sista dag som tv-profilen och den manlige artisten togs åt sidan och testades för droginnehav. Enligt uppgift togs de in under en rutinkontroll. Misstanken är nu ringa narkotikabrott. Enligt polisanmälan inträffade brottet den 31 augusti på Stockholms stadion.

Frispråkig profil

Dokusåpastjärnan är en frispråkig tv-profil som lever ett liv med mycket fester och glamour. Artisten syns ofta i tv och tidningar och är en frekvent gäst på olika mingel.

Artisten har avböjt att kommentera. Expressen söker även dokusåpastjärnan.