Prins Harrys, 35, val av flickvännen Meghan Markle, 39, väckte ont blod i de konservativa kretsarna, enligt den nya boken ”Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family”.

Till och med inom den egna familjen ifrågasattes Meghan. En äldre person inom släkten ska ha kallat henne för ”Harrys showgirl”, medan en annan fällt kommentaren ”hon kommer med mycket bagage”.

Författarna bakom boken påstår att prins William, 38, rådde sin yngre bror att ”ta så mycket tid på dig du behöver för att lära känna den här flickan ordentligt”. Prins Harry, som sägs vara ”extremt beskyddande” när det gäller Meghan, ska ha tagit mycket illa vid sig av uppmaningen, som han tyckte var ”snobbig och nedlåtande”.

”William ville se till att Harry inte styrdes av lust i sin iver att gifta sig”, citerar The Guardian från boken.

Stämningen mellan Harry och William var allt annat än god under Commonwealth-mässan i mars, enligt den nya biografin. Foto: PHIL HARRIS / AP TT NYHETSBYRÅN

Kate har inte försökt medla

Spänningarna mellan bröderna ledde till en djup spricka. I mars, när Harry och Meghan offentliggjorde sin exit, pratade de inte överhuvudtaget med varandra, enligt boken.

Men att ”Suits”-skådespelerskan och hertiginnan Kate, 38, skulle ha en egen pågående fejd stämmer inte, hävdar författarna. Däremot ska Meghan ha känt brist på stöd från sin svägerska.

”Kate är våldsamt lojal mot sin make, och har inte gjort det minsta för att överbrygga klyftan mellan bröderna”, citerar In Touch boken.

Den 11 augusti släpps ”Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family”. De kungliga reportrarna Carolyn Durand och Omid Scobie ligger bakom biografin, som sägs avslöja de interna stridigheterna i kungafamiljen och spelet bakom Harrys och Meghans beslut att lämna Buckingham Palace.

Se prins Harrys tal: ”Inte varit ett lätt beslut”

LÄS MER: Harrys och Meghans djupa spricka med prins William