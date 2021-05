I en tv-studio i Las Vegas försöker Yngwie Malmsteen komma ihåg varför han en gång i tiden tyckte det var en bra idé att kasta tv-apparater ut ur hotellrum. Han brukade även hälla öl i dem innan de slängdes ut.

– Men det är ganska kul, säger han. Åtminstone tills man lär sig att den hotellräkningen kommer till mig. Att jag måste betala den med egna pengar. Då är det inte så roligt längre.

Malmsteen skrattar.

Han är här för att göra en webbsänd livekonsert.

I ett år har vi stängt av världen nu för att någon kan få en förkylning

Under den livesända konserten får det vara max 80 personer i publiken. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Yngwie Malmsteen var bara fem år när han fick sin första gitarr. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Covid-19 och restriktionerna för att stoppa det dödliga viruset i Nevada gör att bara 80 åskådare får plats i publiken.

Det är Malmsteens första konsert på ett år. Och under pandemin har han i stället varit förpassad till sitt hus i Miami.

I Florida har han sina sportbilar, tennisbanan, musikstudion och över hundra Fender Stratocasters, men för Yngwie Malmsteen har det varit frustrerande. Han tror inte på all forskning om Covid-19.

– I ett år har vi stängt av världen nu för att någon kan få en förkylning, muttrar Malmsteen.

Samtidigt har omkring tre miljoner människor dött med corona, enligt Worldometer.

Kallades hippien i skrubben

Det är snart 40 år sedan Lars Johan Yngve Lannerbäck lämnade Hässelby villastad för att söka lyckan i Los Angeles.

”Jag har så många pokaler och plaketter nu att det ser ut som att jag är Tiger Woods”, säger Yngwie Malmsteen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Gitarristen grubblar fortfarande över hur han fick självförtroendet att i måttlighetens Sverige ta på sig skinnbyxorna och bli snabbspelande Yngwie Malmsteen med parollen ”more is more”? Han blev stjärna i USA genom att kombinera hårdrock med klassiska favoriter som Niccolò Paganini.

– Även när jag bodde i Sverige och alla garvade och kallade mig hippien i skrubben hade jag självförtroende , säger han. Men jag vet inte om det är självförtroende eller ett fanatiskt musikaliskt driv. Jag var ju bara en liten skitunge när jag hittade min grej och blev så där fanatisk. Det var bara något med att ta Niccolò Paganinis fiol och spela det på gitarr och att göra heavy metal med klassiska ackord... jag kunde inte göra något annat, säger han.

– När jag kom till USA sa folk ”Hey, I bet you started playing to get the girls, right?”, men det hade jag aldrig tänkt på. Tjejerna kom bara automatiskt sedan, säger han.

Han var bara fem år när han fick sin första gitarr.

Mamma jobbade på Exportrådet. Pappa var militär. Men släkten var också full av musiker och ljudtekniker.

Och i mormors hus på Södermalm i Stockholm hade morbror byggt en musikstudio han fick använda. Men när han fyllde 18 år tyckte mamma och pappa att det var dags att skaffa ett riktigt jobb.

– Deras inställning var ”Nu får du fan skärpa till dig!” Det var då jag åkte, säger han.

”Morsans död var värst”

Det är flera timmar kvar till konserten. Utanför Malmsteens loge hänger en äldre man med Hustler-keps.

Yngwie Malmsteen är i dag nykterist. ”Jag har inte rört något på 15 år. Jag är en totalsuperhälsofreak”, säger han. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Han ser ut som en roddare, runt 60 år, men när han frågar en servitris som ordnar mat åt rockstjärnan hur man får tag i Yngwie Malmsteen-tröjan hon har på sig, inser tv-kanalens vakter att det är ett fan som tagit sig in backstage.

– Jag känner Yngwie. Är han här? Har han kommit? Om jag bara får träffa honom kan vi reda ut det här, säger mannen när han eskorteras ut ur tv-studion.

Yngwie Malmsteen slog igenom nästan omedelbart i USA.

Jag har så många pokaler och plaketter nu att det ser ut som att jag är Tiger Woods

Svensken sålde inte bara miljontals skivor. Han hamnade även på listor över tidernas bästa gitarrister. Samtidigt inspirerade han nya generationer svenska artister att ta samma steg, en av dem hitmakaren Max Martin som kallat Malmsteen för ”vår första Zlatan”.

– Jag har så många pokaler och plaketter nu att det ser ut som att jag är Tiger Woods. Det är en massa skit som bara ligger där hemma i huset, säger Malmsteen.

– Men jag förstod aldrig varför folk började snacka om att komma etta eller tvåa på listor eftersom det är konst jag håller på med. Det är inte sport, säger han.

Malmsteen inleder konserten med 32 år gamla låten ”Rising force”. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Stjärnstatusen och framgångarna på 80-talet ledde också till vilt festande och skandalrubriker.

Riktigt allvarligt blev det 1987 när han körde in i ett träd med sin Jaguar. Han hamnade i koma i en vecka och skadade samtidigt även högerhanden svårt.

Kort därefter gick hans mamma bort i cancer. Två år senare dog hans bror.

När en stor summa pengar dessutom försvann kändes det som att livet inte kunde bli mycket mörkare.

Han anklagade en rådgivare för att ha lurat honom. I en intervju i Café berättade Malmsteen att han förlorat ungefär 120 miljoner kronor.

– Men morsans död var värst naturligtvis , säger han.

– Jag tänkte, vad fan är det här. Allt var sådan skit. Det var extremt dåligt. Bara surrealistiskt dåligt, säger han.

”April räddade mitt liv”

Han tackar sin hustru April för att han överhuvudtaget fick ordning på sitt liv igen.

De har varit tillsammans i 25 år. Det är hans tredje äktenskap.

– April har räddat mitt liv, säger han. Jag var omringad av folk som bara ville stjäla mina pengar, men det var inte bara det. Jag söp ju som ett jävla djur också. Det skulle inte ha funkat om jag fortsatt. Jag hade dött. Jag fick något att leva för med henne och barnet.

Yngwie Malmsteen tillsammans med frun April och sonen Antonio. Foto: ALAMY

Yngwie Malmsteen hamnade på listor över tidernas bästa gitarrister efter flytten till USA. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Yngwie Malmsteen tillåter bara att fotografera från en sida, vänster, på scenen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I dag är Yngwie Malmsteen nykter. I logen väntar te. På ett annat bord står bara en flaska med 80-talets populäraste hårspray, L’Oréal Studio Line.

– Jag har inte rört något på 15 år. Jag är en totalsuperhälsofreak, säger han och berättar att sonen Antonio, 23, nu designar datorspel.

– Han är extremt skärpt. Han lirar även gitarr hur bra som helst och han gillar sin Marshall stack precis som jag, säger Malmsteen.

Men om sonen gillar gitarrer är datorer och spel inget för Yngwie Malmsteen.

– Jag lirar på en träbit, det är min ”technology”. Jag är ingen jävla datasnubbe, säger han.

Det är inte bara datorer som hårdrocksstjärnan undviker.

Han vill inte bli fotograferad. Vi försöker flera gånger under dagen, men det skjuts hela tiden upp.

Vi är inte ensamma om att nobbas.

– Ni får inte fotografera honom va?, undrar en person som ansvarar för tv-produktionen.

– Jag är inte överraskad, vi har svårt bara att få honom att göra enkla saker som står i hans kontrakt, säger han och himlar med ögonen.

Yngwie Malmsteen är mer amerikansk än svensk, och säger att han inte känner till Zlatan. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”Samarbete funkar inte för mig”

Yngwie Malmsteen är ökänd för att vara besvärlig. Listan över sångare och musiker som inte längre spelar med svensken är lång. Malmsteen förstår inte kritiken.

Är man skapare måste man ha en vision och den måste man följa

– Besvärlig är ett underligt ord för i så fall måste man vara i en position då man jobbar gemensamt med folk, säger han i sin loge.

– Det är coolt det också, om folk samarbetar i band och sådant, men jag märkte väldigt tidigt att det inte funkar för mig.

Demokrati och grupprocesser är inte ett alternativ för Yngwie Malmsteen.

– Är man skapare måste man ha en vision och den måste man följa. Man ska inte hålla på att tjafsa fram och tillbaka med andra om hur den ska se ut, säger han.

– Det enklaste för mig är att säga: Här är du, här är du och här är du och här har ni era pengar. Och när vi åker på turné gör ni det här, säger Malmsteen.

Han bryr sig inte om vad folk tycker om inställningen.

– Folk skrattade även åt Picasso när han gjorde sin grej , säger han allvarligt.

Yngwie Malmsten i Stockholm när han lanserade sin skiva "War to end all wars" för drygt tio år sedan. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Fyra decennier i USA har gjort Yngwie Malmsteen mer amerikansk än svensk.

Han känner till exempel inte till Zlatan Ibrahimovic som Max Martin jämfört honom med.

Diplomati finns inte hos mig

Och i låtlistan finns hans version av den amerikanska nationalsången där han håller handen mot hjärtat.

Hans svar på vad som är extrem lyx? Socialbidrag.

– Jag tycker att de som behöver hjälp ska få hjälp men ett sådant system missbrukas jävligt fort alltså, säger han. Problemet med socialistidéer är att ”sooner or later” blir det slut på någons pengar, för de pengarna måste komma från någon. Jag tror inte på det.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Hur hans alternativ ser ut?

– Jag tror på att alla ska bli uppmuntrade att göra någonting, finna sig själva. Inte bli nedtryckta och få höra ”du kommer aldrig bli något, håll käften och sitt i hörnet där” som det ofta blir.

– Sjuka, handikappade och gamla måste ju naturligtvis få hjälp, det är inget snack om saken, men om du är 18 bast och vill tjacka en påse sprit borde du ta ett jobb först.

Hur skulle du vara som politiker?

– Jävligt dålig, säger han. För en politiker måste vara diplomat och det är inte jag. Diplomati finns inte hos mig, säger han och skrattar.

”Sprit, brudar och slagsmål”

Väl på scen får vi till sist fotografera Malmsteen, men bara från vänster sida av scenen och från en utmärkt vinkel.

– Det är alltid så med Yngwie, bara foton på hans högra sida, säger en konsertfotograf på plats.

Malmsteen inleder med 32 år gamla ”Rising force” och snurrar gitarren runt kroppen.

Nedanför scen kryper medelålders män . Vid första anblick ser de ut som ljudtekniker som fixar sladdar. Det är i stället fans på jakt efter plektrum som svensken hela tiden kastar ut till den lilla publiken. Det är en besvärlig kamp om memorabilian. De vill inte förstöra sändningen genom att springa framför kameror, eller bryta coronaregler, men de vill samtidigt hinna före alla andra.

– Vi får försöka föreställa oss alla som klappar hemma vid skärmarna, säger Malmsteen när han går in för sitt extranummer.

Direkt efter konserten tar Malmsteen flyget hem - till Miami. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Efterfester finns inte i Malmsteens värld längre.

När du tänker tillbaka på de vilda åren, hur känns det?

– Det känns som att titta på ett tv-program, säger han. Den snubben finns inte . Och han är inte klok i huvudet. När jag tänker tillbaka på vad jag gjorde... det var ju helt sjukt, sprit, brudar och slagsmål. Det var hela rock’n’roll-grejen, fast mer. Det var ”more is more” där med.

Redan samma natt flyger han till Florida. Han vill hem. Huset i Miami shore påminner honom om framgångsresan han gjort, om revanschen. Han berättar, nöjd, hur huset tystade en släktings tjat om att skaffa ett riktigt jobb.

– Min moster och morbror, som jag älskar och som är jättefina, blev väldigt framgångsrika på ett normalt sätt. Men speciellt min moster brukade säga: ”Nu får du skärpa till dig, det här kommer aldrig gå”. För 15 år sedan hälsade hon på mig i Miami. När hon såg huset sa hon: ”Ok, det verkar ju ha gått ganska okej ändå”

Robert Börjesson och Anna-Karin Nilsson på plats i USA.

