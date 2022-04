Amber Heard stämmer även Depp för det ”omfattande fysiska våldet och de övergreppen” som Depp utsatt henne för under deras äktenskap.

Näst på tur att vittna under Amber Heard och Johnny Depps dramatiska rättegångsförhandlingar var Depps livvakt, Malcolm Connolly.

Under förhöret ställdes han en fråga som fick ”Pirates of the Carribean”-skådespelaren att brista ut i skratt, rapporterar Daily Mail.