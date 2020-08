NOMINERADE TILL KRISTALLEN 2020

Årets underhållningsprogram: ”Alla mot alla med Filip och Fredrik”, Kanal 5 och Dplay/Nexiko; ”Bäst i test”, SVT/Baluba; ”Så mycket bättre”, TV4/Mastiff; ”Talang”, TV4/Fremantle; ”Vem kan slå Anja och Foppa”, Kanal 5 och Dplay/Nordisk Film TV

Mattias Bergqvist: Jag föredrar ”Alla mot alla”, men med tanke på genomslaget för senaste säsongen bör ”Bäst i test” vinna.

Årets kvinnliga programledare: Babben Larsson, SVT; Margaux Dietz, Viaplay och TV3; Renée Nyberg, TV4; Sofia Wistam, Kanal 5/Dplay

Mattias Bergqvist: Nyberg är en klippa i allt hon gör och medverkar i och den sortens programledare som knappt existerar längre.

Årets manliga programledare: David Hellenius, TV4; David Sundin, SVT; Johnnie Krigström & Mattias Särnholm, Kanal 5 och Dplay; Peter Jihde, Viaplay och TV3

Mattias Bergqvist: Hellenius är bäst i Sverige på direktsändningarna och därmed också den bästa programledaren. Saknas gör påläggskalven Pär Lernström

Årets program: ”Bäst i test”, SVT/Baluba; ”Renées Brygga”, TV4/Jarowskij; ”Spökjakt, Kanal 5 och Dplay/ITV Studios; ”Älska mig”, Viaplay/Warner Bros.

Mattias Bergqvist: Jag tycker ”Älska mig”, men blir inte förvånad om ”Bäst i test” vinner.

Årets tv-drama: ”Dejta”, SVT/BRF; ”Eagles”, SVT/New Stories; ”Fartblinda”, TV4 och C More/FLX; ”Kalifat”, SVT/Filmlance; ”Älska mig”, Viaplay/Warner Bros.

Mattias Bergqvist: Josephine Bornebuschs serie ”Älska mig” är unik i svensk tv-produktion. Både bör och förtjänar att stå som segrare.

Årets kvinnliga skådespelerska i en tv-produktion: Aliette Opheim/”Kalifat”, SVT; Gizem Erdogan/”Kalifat”, SVT; Ilinca Neacsu/”Box 21”, Viaplay; Josephine Bornebusch/”Älska mig”, Viaplay; Julia Ragnarsson/”Fartblinda”, TV4 och C More

Mattias Bergqvist: Opheim, Bornebusch och Erdogan är tre favoriter. Som skådespelare drog Gizem Erdogan största lasset och förtjänar att vinna.

Årets manliga skådespelare i en tv-produktion: Amed Bozan/”Kalifat”, SVT; Joakim Sällquist/”Box 21”, Viaplay; Johan Rheborg/”Solsidan”, TV4 och C More; Johan Ulveson/”Älska mig”, Viaplay; Matias Varela/”Fartblinda”, TV4 och C More

Mattias Bergqvist: Självklart vinst för Amed Bozan i SVT:s ”Kalifat”. Allt annat går att likställa med galaskandal.

Årets tv-personlighet: Birgitta Rasmusson/”Hela Sverige bakar”, TV4; Carina Bergfeldt/”Min hemlige Bror”, SVT; Erik Niva/Premier League, Viaplay; Leif Mannerström/”Sveriges mästerkock”, TV4; Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso/”Wahlgrens Värld”, Kanal 5 och Dplay

Mattias Bergqvist: Vad hade ”Sveriges mästerkock” varit utan Leif Mannerström? Det får vi snart se. Mannerström bör tilldelas priset för sin tid i programmet.

Årets humorprogram: ”Filip och Mona”, SVT/Art & Bob; ”Helt Perfekt”, Kanal 5 och Dplay/ITV Studios; ”Leif och Billy”, SVT/Mag5; ”Solsidan”, TV4 och C More/Jarowskij och FLX; ”Sommaren med Släkten”, Kanal 5 och Dplay/Art & Bob

Mattias Bergqvist: Stark kategori. ”Solsidan” lär vinna, men ”Filip och Mona” är något nytt och bra och förtjänar priset just därför.

Årets barnprogram: ”Sagasagor”, Viaplay/SF Studios Production; ”Sommarskuggan - Vinterskuggans uppdrag”, SVT; ”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet”, TV4 och C More/Nordisk Film TV; ”Wild Kids”, C More/Jarowskij; ”Världens hemskaste sjukdomar”, SVT/Delta Studios

Årets dokumentärprogram: ”Det svenska popundret”, SVT; ”Guldfeber”, SVT; ”Hitlers dödsdömda svenskar”, TV4 och C More/Ellung Media; ”Svenska Fall”, Viaplay/Brand New Content; ”Vargattacken på Kolmården”, TV4 och C More/Nordisk Film TV

Årets Dokusåpa: ”Allt för Sverige”, SVT/Meter Television; ”Bachelor Sverige”, TV4 Play och Sjuan/Warner Bros.; ”Celebrity Ex on the Beach”, Dplay/Meter Television; ”Paradise Hotel”, Viaplay/Mastiff; ”Robinson”, TV4/Mastiff

Årets fakta och samhällsprogram: ”Blattarna som byggde Sverige”, TV4/STO-CPH; ”Din hjärna”, SVT/ITV Studios; ”Edit: Vad hände Gina Dirawi?”, SVT; ”Landet lyckopiller”, SVT/FLX; ”Trolljägarna”, Viaplay/Strix

Årets granskning: ”Dokument Inifrån - Att rädda ett barn”, SVT; ”Kalla Fakta – Guldkalven”, TV4; ”Kalla Fakta – Kommittén”, TV4; ”Kalla Fakta - Vecka 42”, TV4; ”Uppdrag Granskning - Ung och kriminell”, SVT

Årets livsstilsprogram: ”Arvinge okänd”, SVT; ”Food and Fire”, Viaplay/Mastiff; ”Hemma hos arkitekten”, SVT; ”Mandelmanns gård”, TV4/Meter Television; ”Seniorsurfarna”, UR/Jarowskij

Årets nyheter- och aktualitetsprogram: ”Dina frågor om corona”, TV4; ”Efter fem”, TV4; ”Efterlyst”, TV3/Alaska; ”Kalla fakta”, TV4; ”Special: Coronaviruset”, SVT

Årets nyskapande/förnyare: ”Alla mot alla med Filip och Fredrik”, Kanal 5 och Dplay/Nexiko; ”Big Brother Sverige”, TV4 Play och Sjuan/Meter Television; ”Efter fem”, TV4; ”Live Date”, Viafree/Brand New Content; ”Sverige Möts: Mötet”, SVT

Årets realityprogram: ”Expeditionen”, TV4/Baluba; ”Renées Brygga”, TV4/Jarowskij; ”Svenska Truckers”, Viaplay/Alaska; ”Wahlgrens Värld”, Kanal 5 och Dplay/ITV Studios; ”Äkta Billgrens”, SVT/Mastiff

Årets sportproduktion: Fotbolls-VM 2019 (Damer), TV4 och C More; Hockeylördag (SHL), TV4 och C More; Premier League-studion, Viaplay/Nent Group Sport; Vinterstudion, SVT; VM i friidrott, SVT