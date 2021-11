David Jassys liv inne i beryktade fängelset

David Jassy, då 35 år, arbetade som artist och musikproducent i Los Angeles när han fick bromsa tvärt för att inte köra på den norskättade jazzartisten John Osnes, 55.

Osnes blev upprörd och bankade till David Jassys motorhuv - och rapartisten fick ett raseriutbrott. Vittnen har berättat hur han sparkade Osnes huvud ”som en fotboll” och körde över hans livlösa kropp.

För händelsen dömdes Jassy för mord av andra graden – vilket motsvarar dråp – till 15 års fängelse 2010. Det skedde samtidigt som hans karriär gick snabbt i rätt riktning.

”Jag tar fullt ansvar och känner stark ångest över vad jag gjorde, att jag tog en annan mans liv”, skrev han om domen i Newsweek i fjol.

Toppade listorna

Samtidigt som han förflyttades från häktet till Solano-fängelset i Kalifornien så klättrade han på topplistorna.

– Medan jag var där hamnade ”Pyramid” etta på Billboard. Det var min låt! Jag såg Charice, artisten som gjorde den, på tv, hon var gäst hos Oprah, och Oprah presenterade låten och sjöng med i min text, säger Jassy i en längre intervju med DN.

En lång tid tillbringade han i en cell på 1,2 gånger 2,7 meter i San Quentin-fängelset i närheten av San Franciso, där det fanns cirka 4500 interner och flera hundra väntade på avrättning.

– Det låter knäppt, men jag var så glad över att få komma dit. På San Quentin kan man läsa på college, och de har många andra program för fångarna, säger David Jassy till DN.

Där höll han låg profil.

”Jag smälte in ganska snabbt eftersom jag undvek problem, som att spela eller låna pengar. Jag gick till biblioteket en hel del, till kyrkan, läste Bibeln och arbetade som engelska- och mattelärare”, skriver han i Newsweek.

Fick besök av Kardashian

På San Quentin fick David Jassy möjlighet att producera musik. Han uppmärksammades bland annat av Jay Z och DJ Khaled, och fick besök av Kim Kardashian – som ville spela in ett avsnitt av ”Keeping up with the Kardiashians” från fängelset.

Hon fick dock nej från fängelseledningen.

”Det förvånade mig hur engagerad hon är i att reformera fängelsesystemet och hur mycket hon vet om det”, skrev han i Newsweek.

Han berättar för DN hur han fick ha en gitarr inne i fängelset, men fick sedan okej av en vakt att även ha en keyboard. I fängelset fanns också en egen radiokanal och en tidning gavs ut.

David Jassy släpptes från fängelset i mars 2020, efter att ha blivit benådad av Kaliforniens guvernör Gavin Newsom.

Till DN säger han hur han inte sov dagarna före frisläppandet, för att han var rädd att om han somnade skulle han vakna upp och inse att allt var en dröm.

– Det märkliga var att det blev exakt som jag hade fantiserat om, så många gånger. Hur de skulle ropa ut mitt namn, Jassy!, hur jag skulle ringa min son, vad han skulle säga. Hur resan till Sverige skulle gå via Heathrow. Precis så blev det, alla detaljer stämde.

David Jassy bor numera i Stockholm.

