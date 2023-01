David Crosby, grundaren av två av 1960- och 1970-talens mest legendariska band The Byrds och Crosby, Stills, Nash & Young, har gått bort. Sångaren, gitarristen och låtskrivaren blev 81 år gammal.

”Det är med stor sorg jag meddelar att vår älskade David (Croz) Crosby har gått bort efter en långvarig sjukdom. Han var kärleksfullt omgiven av sin själsfrände och hustru Jan och son Django. Även om han inte längre är med oss kommer hans medmänsklighet och vänliga själ att fortsätta vägleda och inspirera oss. Hans eftermäle kommer att leva vidare genom hans legendariska musik. Fred, kärlek och harmoni till alla som kände David och alla som han berörde. Vi kommer att sakna honom oändligt. Vi ber respektfullt och vänligt om att få vara i fred i vår sorg. Tack för kärlek och böner”, skriver hustrun i ett uttalande till Variety.

”Jag vet inte vad jag ska säga, mer än att mitt hjärta brister när jag hör om David Crosby. David var en otrolig talang – en fantastisk sångare och låtskrivare. Och en underbar person. Jag saknar ord. Kärlek och barmhärtighet till Davids familj och vänner”, skriver Beach Boys Brian Wilson på Twitter.

”Jag kommer att sakna dig, min vän”, skriver musikern Melissa Etheridge. Crosby är genom insemination biologisk far till två av Etheridges barn.

David Crosby – grunden till Los Angeles psykadeliska folkrock

David Crosby grundade The Byrds under det tidiga 1960-talet och bandet blev gigantiskt under några stormiga år. Det var här han var med och la grunden till Los Angeles psykadeliska folkrock-scen, innan han tvingades lämna bandet 1967 efter osämja. Snabbt bildade han i stället Crosby, Stills & Nash tillsammans med Stephen Stills från Buffalo Springfield och Graham Nash från the Hollies – två andra legendarer han mött i det på den tiden något speciella Laurel Canyon. Bandet succé blev omedelbar, det självbetitlade debutalbumet sålde fyrfaldig platina. Därefter anslöt även Neil Young – Stills gamla kollega från Buffalo Springfield – till supergruppen. Flera succéalbum följde, men åtminstone tre stora egon var för mycket och gänget hade svårt att hålla sams och splittrades i flera omgångar.

Crosby är kanske den musiker som mest av alla personifierade det sena 1960-talets Sex, Drugs & Rock'n'roll-ideal. Hans livsstil gjorde att han fick kämpa med missbruket i många år. 1982 greps han i Texas och dömdes till fängelse för narkotika- och vapenbrott. Missbruket av alkohol och kokain gjorde också att han tvingades till en levertransplantation 1994.

Även om han aldrig nådde upp till sin superstjärnestatus från 1960- och 1970-talet senare, fortsatte han med musiken ända till slutet, främst som soloartist men även i olika konstellationer.