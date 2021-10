Coronautbrott i Kardashian familjen

Under fredagen berättade tv-personligheten Khloé Kardashian, mest känd från ”Keeping Up with the Kardashians”, att hon och dottern True, 3, testat positivt för covid.

”Jag har behövt ställa in ett antal åtaganden och jag är mycket ledsen över att behöva göra det. Som tur är har jag vaccinerat mig, så det kommer gå bra”, skriver Kardashian på Twitter.

Hon berättade också att hon och dottern True, som hon har tillsammans Tristan Thompson, nu kommer isolera sig.

”Vi kommer sitta här, i karantän, och följa gällande restriktioner”, skriver hon.

Berättar om tidigare plågsamma karantänen

Just karantänen har tv-personligheten haft omfattande erfarenheter av. Detta sedan hon i mars 2020 också smittades av covid-19. Då tvingades hon hålla sig från dottern i över två veckors tid.

– Jag var i karantän i mitt rum i 16 dagar. Vi behövde vänta på att jag lämnade ett negativt prov, har hon tidigare berättat enligt People.

– Det spelar ingen roll hur fint hem du har, att vara borta från sitt barn så länge, jag kunde ju inte vara med henne. Det var hjärtekrossande.

Khloé: ”Det var så läskigt”

Under förra vändan med sjukdomen menade Khloé också att det var mycket läskigt – detta på grund av det generella läget i världen.

– Det är fortfarande läskigt, men särskilt då när hela världen höll på att stänga ned och vi inte fick någon information, eller information som ändrades varje dag, sa hon i oktober 2020 till Ellen DeGeneres.

