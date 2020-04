Chynna Rogers död – blev 25 år gammal

Artisten och modellen Chynna Rogers slog igenom som modell som 14-åring, och blev sedan en del av hip hop-kollektivet ASAP Mob.

Hon växte upp i Philadelphia, och bodde sedan både där och på Manhattan.

På onsdagen hittades hon död i Philadelphia. Dödsorsaken är okänd, uppger hennes manager John Miller för The New York Times.

Några av hennes mest kända låtar är ”Selfie” och ”Glen Coco.”, och hon har släppt ep-skivor som ”I’m Not Here. This Isn’t Happening” (2015) och ”Music 2 die 2” (2016).

I slutet av förra året släppte hon ep:n ”In case i die first”.

”Chynna var djupt älskad och kommer att vara svårt saknad.”, skriver hennes familj i ett uttalande.

– Hon var en extremt inspirerande och unik artist och människa”, säger managern John Miller till The New York Times.

Chynna Rogers blev 25 år.

