Super Bowl-showen som minst lika många har väntat på som matchen är avklarad:

Superstjärnan Rihannas halvtidsshow.

Rihanna kom på planen i State Farm Stadium i Glendale på en platta uppe i luften, i en ledig röd overall ovanpå en lackig och lika röd topp.

Hon öppnade med ”Bitch better have my money” men eftersom framträdandet visas för över hundra miljoner tittare i USA på primetime så fick hon censurera bort ”bitch” ur sången.

Showen fortsatte med ett pärlband av hits som hon framförde sig i ett hav av vita dansare.

Gesten med handen i skrevet

Även om hon fick stryka det ”fula ordet” så fick Rihanna säkert några av de mer puritanska tittarna att förargas av hennes gester, när Rihanna tog sig över skrevet i mitten av framträdandet.

Under ”Umbrella” åkte Rihanna upp på en av de sju plattorna som höjdes och sänktes under showen och fyrverkerier brändes av utanför arenan.

– De är bangers allihop, sade kommentatorerna i TV12 om Rihannas låtlista.

Låtarna i Rihannas medley ”Bitch better have my money” ”Where have you been” ”Only girl (in the world)” ”We found love” ”Rude boy” ”Work” ”Wild thoughts” ”Pour it up” ”All of the lights” ”Run this town” ”Umbrella” ”Diamonds” Visa mer

Rihanna sade härom veckan i podden ”The Process” att hon skulle ha en ”överraskningsgäst” under Super Bowl-showen – men få kunde anat vem den gästen skulle visa sig vara.

Den röda outfiten, som ändrades en aning under setet, drogs nämligen ner i slutet och Rihanna la handen på magen, vilket fick mängder av tittare att undra om – och några slå fast att... – stjärnan väntar barn igen.

Kort efter showen fick Hollywood Reporter bekräftat det alla surrade om:

Stjärnan väntar sitt andra barn.

2019 nobbade Rihanna Super Bowl, i solidaritet med Colin Kaepernick. San Francisco 49ers quarterback hade då varit den stora snackisen i hela NFL för att han gick ner på knä under nationalsången i protest mot polisbrutalitet, och fått massiv kritik för det.

– Jag kunde inte vara sälja ut, sa Rihanna till Vogue efter det.

Ändrade sig, och ändrade sig, och...

I år blev det i stället en sorts hyllning till stjärnans egen bakgrund.

– Det handlar om att representera immigranter, mitt land Barbados, svarta kvinnor överallt. Jag är verkligen peppad på att ha Barbados på Super Bowl-scenen, sa Robyn Rihanna Fenty, som är stjärnans hela namn, på en presskonferens inför Super Bowl.

Hon berättade också att hon ändrat låtlistan 39 gånger.

– Det var den svåraste, svåraste delen, bestämma hur man ska maxa 13 minuter men också fira. För det är vad showen ska bli – ett firande av min låtkalalog, på bästa sätt.

Rihannas fans hoppas nu att det här blir startskottet för en större comeback för stjärnan, som inte släppt nåt nytt album sen ”Anti” som kom 2016, och inte spelat live sen amerikanska Grammisgalan 2018.

Trumps attack: ”Ingen talang!”

En som inte var så sugen på showen? Förre presidenten Donald Trump.

”Utan sin ’stylist’ skulle hon inte vara nånting. Dålig rakt igenom, och ingen talang!”, rasade Trump på Truth Social, hans eget sociala medier-nätverk.

Rihanna har tidigare varit, eh, tydlig med vad hon tycker om ”The Don”.

Hon sprejade ”Fuck Trump” på en bil i Amarillo i Texas och i den stora intervju med Vogue gav hon tydliga besked om den dåvarande presidenten:

– Han är den mentalt mest sjuka människan i Amerika, sa hon.

Och matchen? Den vann Kansas City, inte utan kontrovers.