Broadway-stjärnan Nick Cordero, 41, död i covid

Kanadensiska Nick Cordero, 41, är känd från flera populära Broadwaymusikaler och pjäser. Under flera månaders tid kämpade han mot coronaviruset, men på söndagen berättade hans fru Amanda Kloots att hennes make somnat in.

”Gud har fått ännu en ängel i himlen nu. Min älskade make dog den här morgonen, omgiven av kärlek från hans familj som sjöng och bad när han lämnade denna jord”, skriver hon på Instagram.

Amputerade benet

Cordero blev inlagd på sjukhus första april och försattes senare i medicinsk koma och fick respiratorvård. I maj vaknade han upp ur koman men hade drabbats av flera komplikationer, bland annat proppar i benet som till slut tvingade läkarna att amputera det.

Cordero fick en tillfällig pacemaker och läkarna upptäckte att lungorna var förstörda. Trots flera negativa provsvar på covid-19 blev skådespelaren allt sämre och tredje juli sa läkarna till familjen att han inte skulle överleva.

Cordero flyttade till New York 2008 och har gjort musikelarer som ”Waitress”, ”A Bronx Tale, ”Bullets Over Broadway” och ”Rock of ages”.

Tillsammans med Amanda Kloots har Cordero sonen Elvis som föddes i juni 2019. Familjen bor i Los Angeles.