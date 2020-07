Om drygt en månad släpps boken ”Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, en biografi om prins Harry och Meghan.

Boken är skriven av de kungliga bevakarna Omid Scobie och Carolyn Durand, som har beskrivits som prinsparets hejaklack.

Buckingham Palace uppges vara oroliga över bokens innehåll och källor befarar nu att boken kommer användas för att göra upp med kungahuset, som paret lämnade tidigare i år. De ska även vara oroliga att boken saboterar allt hopp om att prins Harry och Meghan en dag ska återvända till kungahuset. Det skriver Daily mail.

Källor till Daily mail har tidigare berättat att boken blir ett ventilationsutrymme för all ilska och frustration som prins Harry och Meghan upplevde under det kungliga arbetet.

”Oavsett vad som är sant så kommer boken skapa rubriker över hela världen och ge en fullständig utvädring av ”Sussexes” långa lista över klagomål”, har en källa med god insyn tidigare sagt till sajten.

”Övertygade om att de har tagit rätt beslut”

Boken uppges ha skrivits i samarbete med personer i prinsparets närhet. Det har även framkommit uppgifter om att prins Harry och Meghan varit i kontakt med författarna, vilket inte har bekräftats.

En källa säger att prinsparet fortfarande är chockade av efterspelet sedan beslutet att lämna kungahuset.

”De trodde inte att saker och ting skulle sluta på det sätt som de gjorde. Men de är självsäkra och övertygade om att de har tagit rätt beslut, oavsett konsekvenserna.

