Sex and the city får nytt liv på HBO Max – så blir And just like that…

”Sex and the City” får en fortsättning med titeln ”And just like that…”. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis och Cynthia Nixon spelar återigen Carrie, Charlotte och Miranda. Foto: HBO

”Sex and the city” fortsätter. HBO bekräftar nu att man beställt serien ”And just like that…” med Sarah Jessica Parker, Kristin Davis och Cynthia Nixon som Carrie, Charlotte och Miranda.

Det är i ett pressmeddelande som WarnerMedia bekräftar att man nu beställt en fortsättning med ”Sex and the city” med titeln ”And just like that…”. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis och Cynthia Nixon kommer spela sina respektive rollfigurer Carrie, Charlotte och Miranda i de ny serien, som är på tio avsnitt.

”And just like that…” ska följa Carrie, Miranda och Charlotte när de ”försöker navigera resan från den komplicerade verkligheten som var livet och vänskap när de var 30, till den än mer komplicerade verkligheten som är livet och vänskap nu när de är i 50-årsåldern”.

Michael Patrick King vann en Emmy för sitt jobb som regissör på ”Sex and the city” samt skrev och regisserade de båda långfilmerna. Han kommer vara exekutiv producent för ”And just like that…”. Ännu finns inget bekräftat namn som showrunner.

Darren Star, som är upphovsman till ”Sex and the city”, kommer inte arbeta med ”And just like that…”, då han har är kontrakterad till ViacomCBS.

Planen är att ”And just like that…” ska börja spelas in i New York under våren. Ännu finns inget premiärdatum på HBO Max i USA.

I början av december meddelade Andy Forssell, chef för HBO Max Global, att HBO:s streamingtjänster i Europa kommer uppgraderas till HBO Max under andra halvåret 2021. I Sverige innebär det att HBO Nordic blir HBO Max och att det är där som ”And just like that…” kommer sändas.

Kim Cattrall, som spelade Samantha i ”Sexa and the city”, är inte involverad i ”And just like that…”. Cattrall har har länge haft en offentlig fejd med Sarah Jessica Parker och tidigare sagt att hon gärna skulle se någon ny i rollen som Samantha för att förbättra seriens inkludering.

Ännu finns inget premiärdatum för ”And just like that…”.

Mattias Bergqvist finns på Twitter: @bergqvist_m

Gilla Spoiler alert på Facebook för det senaste om HBO Nordics tv-serier