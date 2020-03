SVT gör Hemmahänget – nytt tv-program för barn till följd av coronaviruset

”Hemmahänget” är ett nytt tv-program i SVT med Alexander Hermansson, Tobbe Blom och Malin Olsson som sänds på vardagarna mellan 15.00-16.00. Premiär 23 mars. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

SVT gör ett nytt tv-program med Tobbe Blom, Malin Olsson och Alexander Hermansson som programledare till följd av coronaepidemin. ”Hemmahänget” riktar sig till barn som är 7-12 år och beskrivs som ”en trygg, rolig och pålitlig kompis i en orolig tid”. ”Vi tror att man med skratt kan skapa en känsla av trygghet och lite mer normal tillvaro. Vi vill också inspirera barn att aktivera och röra sig för att må bra”, säger Johanna Gårdare, programchef på SVT Barn.

Det är i ett pressmeddelande som SVT berättar om ”Hemmahänget”, ett nytt tv-program med premiär 23 mars.

Malin Olsson, Alexander Hermansson och Tobbe Blom är programledare för ”Hemmahänget”, som direktsänds mellan 15.00 och 16.00 på vardagarna och spelas in i Stockholm och Malmö.

I samma pressmeddelande går att läsa att ”Hemmahänget” kommer ”aktivera, trygga och roa barn med trolleri, pyssel, mellistips, sketcher och vardagsrumsparkour.”

Vidare: ”En stor del av programmet bygger också på att programledarna pratar med barn som är hemma. Dels via en livechatt i appen Mixat, dels via videosamtal. Barn har också möjlighet att skicka in bilder och klipp för att dela med sig av olika smarta ”hemmatips” när man har långtråkigt.”

Bekräftat är även att Lilla Aktuellt kommer vara en del av ”Hemmahänget”.

”Vi har en situation i Sverige idag där många barn är oroliga och rädda. De kan behöva sitta hemma även om de inte är sjuka och kan inte ha sin vanliga vardag med kompisar och rutiner. Om skolorna skulle stänga kommer cirka en miljon barn bli drabbade”, säger Johanna Gårdare, programchef på SVT Barn, i en kommentar och fortsätter:

”Programmet ”Hemmahänget” ska försöka vara den där roliga kompisen att sällskapa med under eftermiddagarna. Vi tror att man med skratt kan skapa en känsla av trygghet och lite mer normal tillvaro. Vi vill också inspirera barn att aktivera och röra sig för att må bra.”

”Hemmahänget” har premiär 23 mars och direktsänd på SVT Barn på vardagarna mellan 15.00 och 16.00.

Mattias Bergqvist finns på Twitter: @bergqvist_m

Gilla Spoiler alert på Facebook för det senaste om SVT:s tv-program