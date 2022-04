Blac Chyna i rätten – stämmer Kardashians

I rättegången, som tagit sin början i Los Angeles, hävdade Blac Chynas advokat att Kris Jenner konspirerade för att få till nedläggningen av ”Keeping up with the Kardashians” spin-off-serie ”Rob & Chyna”.

Den kretsade kring sonen Rob Kardashian och Blac Chyna, eller Angela White som hon egentligen heter, som då var ett par, rapporterar AP.

– Kris Jenner ville få ”Rob & Chyna” nedlagd. Och hon tog in sina tre döttrar för att hjälpa till att åstadkomma det, sade Chynas advokat Lynne Ciani till juryn.

De tilltalades advokat, Michael G Rhodes, hävdade att serien lades ned för att paret gjorde slut:

– Det finns inget ”Rob & Chyna” om inte paret Rob och Chyna finns.

Blac Chyna stämmer familjen Kardashian på 100 miljoner dollar i stämningsansökan, som först lämnades in 2017, med påståenden om bland annat ärekränkning.

Båda sidor är överens om att den 4 december 2016 är ett nyckeldatum. Då firade Chyna och Rob Kardashian att deras show skulle få en andra säsong men hamnade i ett våldsamt storbråk, som permanent skadade deras förhållande.

De olika redogörelserna för den dagen kommer att ta upp mycket av rättegången som förväntas pågå i sju till tio dagar. Alla de fyra åtalade, Kris Jenner och döttrarna Kim Kardashian, Khloe Kardashian och Kylie Jenner, kommer att höras.