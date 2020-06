Billie Eilish är bara 18 år men är redan känd över hela världen för sin musik. 2019 släppte hon sitt album ”When we all fall asleep, where do we go”, som låg etta Billboardlistan under en period.

I en lång intervju med GQ-magazine öppnar hon upp och berättar om sig själv.

– Här får du en bomb, jag har aldrig känt mig fysiskt åtråvärd av någon. Mina tidigare pojkvänner fick mig aldrig att känna mig önskad. Det är en stor sak i livet att aldrig känt sig fysiskt attraktiv, säger hon till tidningen.

Popstjärnan säger själv att hon inte tänker så mycket kring sin stil utan att hon klär sig som hon vill. Foto: ANTHONY HARVEY/SHUTTERSTOCK / ANTHONY HARVEY/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Känner ingen attraktion

Den unga artisten med det välkända grönsvarta håret fortsätter i intervjun att berätta om sina brokiga relationer och att hon har fått hjärtat krossat. Och att hon just nu inte är intresserad av något förhållande överhuvudtaget.

– Jag har inte känt mig attraherad av någon på flera månader, det är konstigt men jag kan inte se de framför mig. Till slut kommer jag att hitta någon, men för tillfället så kan jag inte ens visualisera det, säger hon till GQ.