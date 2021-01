Veckans presidentinstallation av Joe Biden var fullt av historiska ögonblick. Men sociala medier är man just nu besatta av en bild på Bernie Sanders. På bilden sitter den 79-årige Vermontenatorn på en stol på läktaren och ser tämligen sur och frusen ut, iförd munskydd och ett par mönstrade brun-beiga tumvantar.

Bilden fick snabbt spinn på internet och under veckan Bernie Sanders-memesen tagit över sociala medier. Bilden på en frusen Sanders har klippts in på historiska skivomslag, i klassiska memes, i filmer och reklamer. På en bild sitter Sanders tillsammans med kvinnorna i ”Sex and the city” och på bänken med Forrest Gump. Memet har också spridits till Sverige. Under veckan har bilder där senatorn klippts in i TV4-programmet ”Malou efter tio” och Ingmar Bergman-filmen ”Sjunde inseglet” spridits över hela Twitter.

Bernie Sanders i den omtalade intervjun med Malou, Anders Öfvergård och Greekazo. Foto: Twitter/kkwasbeb

Bernie Sanders som Döden i ”Sjunde inseglet” Foto: Twitter/kkwasbeb

Säljer tröjor med omtalade motivet

Memsen på senatorn har inte undgått någon – särskilt i Bernie själv. I en intervju i ”Late Night” med Seth Meyers berättar han om hur den nu ”historiska” bilden kom till.

– Jag satt bara där, försökte hålla mig varm, koncentrerade mig på vad det var som hände, säger han.

Seth Meyers visar flera memes där Sanders klippts in och Senatorn kan inte hålla sig för skratt.

– Ja, jag har sett dem, säger han.

Han berättar vidare att tumvantarna, som har fått oväntat mycket uppmärksamhet, är en gåva från en lärare i Sanders hemstat Vermont. Efter att bilden började spridas på nätet har läraren fått tusentals mejl av folk som vill ha likadana vantar. Så pass många att hon inte kommer ha tid, säger Sanders.

Bernie Sanders har också sett till att utnyttja uppmärksamheten på internet. Och i veckan bestämde sig senatorn för att trycka den virala bilden på sweatshirts, skriver Rolling Stones. Tröjan, som går under namnet ”Chairman Sanders Crewneck”, kunde köpas för drygt 400 svenska kronor och sålde slut på nolltid. 100 procent av intäkterna kommer att gå till organisationen ”Meels on Wheels” i Vermont, meddelar han stab.

Bernie Sanders har också sett till att utnyttja uppmärksamheten på internet. Och i veckan bestämde sig senatorn för att trycka den virala bilden på sweatshirts. Foto: berniesanders.com

Bernie Sanders i rymden