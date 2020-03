”Big brother” tvingas ändra – för att klara coronakrisen

I hundra dagar är deltagarna i det sociala experimentet instängda i ett hus. Och medan de är instängda pågår coronakrisen på utsidan.

Många har säkert funderat på om ”Big brother”-deltagarna kommer att gå in i chocktillstånd när de kommer ut till verkligheten. Men de är uppdaterade.

”Alla deltagare har fått information om corona” skriver Joel Bendrik, exekutiv producent för ”Big brother, i ett mejl till Expressen.

Malin Stenbäck: ”Vi törs inte”

På grund av coronaviruset tvingas de dock göra förändringar. Egentligen skulle fler personer ha kommit in i huset under programmets gång, men programledaren Malin Stenbäck berättar på programmets Instagram att de inte kommer att skicka in några fler deltagare.

– Det är ju väldigt väldigt speciella tider vi lever i just nu. Coronaviruset har ju påverkat oss alla världen över och faktiskt även ”Big brother”-huset. Vi hade tänkt skicka in lite fler deltagare i huset, men det törs vi faktiskt inte så som situationen är just nu. Vi måste ta det säkra före det osäkra, säger Malin Stenbäck i videon på Instagram.

Hon berättar även att tittarna nu har mer makt, då de kan välja att rädda kvar alla deltagarna som hänger löst i kvällens veckofinal.

Joel Bendrik säger att de gör allt de kan för att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt.

”Det vi gör här och nu är att försöka minimera risken för smittspridning så mycket som möjligt och säkra att produktionen fortsätter. TV4 tar hand om arbetsmiljön och följer de regler och råd som finns. Vi följer också rekommendationen att alla som kan ska jobba hemma” skriver han i mejlet.