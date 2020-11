Bästa outfitsen från ”Emily in Paris”

Foto: Carole Bethuel/Netflix/Kobal/Shutterst / Shutterstock Editorial

”Gossip girl”-känsla

Emily, som spelas av 31-årige Lily Collins, är ett fan av serien ”Gossip girl” – vilket också syns på hennes kläder. Här sparas det inte på krutet när det kommer till mönster och färg!

Foto: AbacaPress / SplashNews.com / STELLA Pictures / Splash News

Ton i ton

Som sagt, Emily hatar inte färg. Den här outfiten är faktiskt en av mina personliga favoriter i hela serien. Jag älskar hur kappans färg matchar PERFEKT med stövlarna och även plockas upp i den stickade tröjan (och senare i en bukett rosor).

Foto: AbacaPress / SplashNews.com / STELLA Pictures / Splash News

Basker och rutigt

Baskrar och rutigt är hett i höst. Och så även i Paris, vad det verkar, för här prickar Emily in båda två i en outfit. Snyggt att bryta av med röd basker till den svartvita dräkten.

Foto: Carole Bethuel/Netflix/Kobal/Shutterst / Shutterstock Editorial

Klassiskt vacker – med en tvist

När Emily ska på opera ser vi henne i en lite mer klassisk Audrey Hepburn-stil än vad vi är vana vid. I svart klänning med bara axlar, stram knut och röda läppar är hon strålande vacker. Detaljer som gör looken mer spännande är väskan i halvcirkelform och huvudsmycket.

Foto: Carole Bethuel/Netflix/Kobal/Shutterst / Shutterstock Editorial

Kapp-bonanza

Är du på jakt efter en ny kappa finns det gott om inspiration att hämta från den här serien. Exakt hur Emily får plats med alla dessa ytterplagg i sin lilla Paris-lägenhet framgår inte. Men titta till exempel på den här gröna härligheten, hur go?

Foto: Carole Bethuel/Netflix/Kobal/Shutterst / Shutterstock Editorial

Designerklänningar

Det faktum att huvudkaraktären jobbar tillsammans med den fiktiva modeskaparen Pierre Cadault (spelad av Jean-Christophe Bouvet, 73,) gör att det inte direkt snålas med otroliga klänningar att titta på. Här ser vi Emily i en vit svanlik skapelse.

Foto: Carole Bethuel/Netflix/Kobal/Shutterst / Shutterstock Editorial

Skippa fluffet

Samma modeskapare tycker att Emily är alldaglig och ”basic” i den här klädseln. Och även om jag håller med om att hon kunde ha skippat fluffet och eiffeltornet-nyckelringen på väskan, tycker jag hon är hur snygg som helst i helsvart.

Foto: KCS PRESSE / MEGA / MEGA

Skoälskare

Likt Carrie Bradshaw i ”Sex and the city” gillar Emily skor. Så pass mycket att hon i ett avsnitt ses bära en kappa med just skomönster på. Jag väljer att kalla det intressant, och lämna det där.

Foto: Carole Bethuel/Netflix/Kobal/Shutterst / Shutterstock Editorial

Blommigt, blommigt, blommig

Huvudkaraktären ses i flera blommiga outfits under seriens gång. Här i matchande kjol och jacka, och ännu en färggrann basker.

Foto: Carole Bethuel/Netflix/Kobal/Shutterst / Shutterstock Editorial

Färgmatchar

Signatur för Lilys stil är att hon ofta bär flera plagg i olika toner av samma färg. Vilket ofta ger ett genomtänkt intryck. Den här outfiten i oxblodsrött är perfekt inspiration nu till hösten!

Dior-kepsen

Dior-kepsen i sista avsnittet – hatar man den eller älskar man den? Jag vet helt ärligt inte. Men där jag nog mer hade sett ut som en blandning av en galen golfare och någon från ”Mean girls”, lyckas Emily helt klart bära upp den.

Foto: STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX / Shutterstock Editorial

Hattifnatt

Lily Collins karaktär älskar hattar. Så mycket att hon i ett avsnitt får smeknamnet ”Bucket hat” (fiskehatt) av en amerikansk skådespelerska.