Arne Weises son Andreas har på Instagram skrivit om sin pappas bortgång:

”Idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng. Många har känt en samhörighet med vår pappa och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er - hans publik. Vi ber er respektera vår tid av sorg och ge oss det utrymme som behövs under den kommande tiden”, skriver han på Instagram.

Arne Weise har under sin långa och framgångsrika karriär varit verksam både inom Sveriges radio och Sveriges Television där han under många år var kanalens mest profilerade programledare.

Bland svenskarna är han mest berömd för att varje år har firat jul i SVT tillsammans med miljontals tv-tittare runtom i landet.

Arne Weise var julvärd i tre decennier mellan åren 1972 fram till 2002 då han för sista gången tände ljuset i rutan. Mellan 1996 och 2012 programledde Arne Weise ”Minnenas television”.

Fick motta Kristallens hederspris 2013

Därtill har han gett ut skivan ”Minnen, drömmar och lite till” och även varit programledare för musikprogrammet ”Svensktoppen” i SR.

– Han har gjort väldigt mycket. Han var den första filmkrönikören i TV. Han gjorde i många år naturprogram som var otroligt uppskattade. Han har gjort underhållning och frågesport, säger Expressen tv-krönikör Anders Björkman.

– På äldre dagar blev han den här julvärden och satte stilen hur man firar jul i dag när han pratade vänligt med tittarna. Han sa alltid att han satt där för dem som var ensamma. Det var viktigt för honom, och så tände han det berömda ljuset. Han byggde detta så det blev till slut, att där började julen.

– Det var hans stora insats och det han kommer bli ihågkommen för.

Anders Björkman kommer minnas Arne Weise som en väldigt vänlig man.

– Han var alltid en trevlig man.

2013 mottog Arne Weise Kristallens hederspris.

Den folkkära tv-profilen har fem barn från tre olika äktenskap. Efter pensionen har han haft hälsoproblem och bland annat drabbats av kärlkramp, lunginflammation och infekterade tarmfickor.

Arne Weise blev 89 år gammal.

Expressen har varit i kontakt med Andreas Weise som godkänt att vi citerar hans Instagram-inlägg, men vill i nuläget inte ge vidare kommentar.