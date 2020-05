Angelina Jolies tröst till alla som förlorat någon i krisen

Mors dag firas på olika datum i olika delar av världen. I Sverige dröjer det till den 31 maj, men i till exempel USA firas mors dag i dag, den 10 maj.

Skådespelaren och aktivisten Angelina Jolie skriver själv i New York Times om den smärta så många upplever efter att ha förlorat en anhörig under den pågående coronakrisen.

”Mors dag är jobbig för alla som har förlorat sin mamma, men särskilt i år med anledning av coronaviruset. Så många har plötsligt förlorat en förälder och utan att kunna vara vid deras sida, ta hand om dem och återgälda den kärlek man fått”, skriver Angelina Jolie.

Angelina Jolies mamma Marcheline Bertrand dog 2007 i äggstockscancer.

”Hennes död förändrade mig så mycket. Att förlora en mammas kärlek och varma omfamning är som att någon sliter under filten som beskyddar dig”, skriver Jolie.

Mamman brukade sjunga en Rolling Stones-låt för Angelina Jolie

Efter moderns död skaffade Jolie en tatuering på ena handen som folk ofta feltolkar.

”De tror att det är bokstaven ”M”. Men det är ett ”W” för ”Winter”, Rolling Stones-låten som hon sjöng för mig när jag var liten. Jag älskade det. När hon sjöng textraden ”I wanna wrap my coat around you” (”jag vill svepa min rock om dig”) svepte hon in mig i en filt och kramade mig”, skriver Jolie.

Jolie skriver om favoritminnena av sin mamma – hur Marcheline Bertrand tände ljus och spelade Beatles-album när John Lennon mördades, hur sorgsen hon blev när Jolies pappa, skådespelaren Jon Voight var otrogen, hur hon valde bort skådespelardrömmarna för att ta hand om sina barn.

”Efter hennes död hittade jag en kortfilm hon var med i. Hon var bra. Allt var möjligt för henne”, skriver Jolie.

”Jag hoppas att du kan hitta tröst och styrka i dina minnen”

Moderns värme och ömhet har påverkat Jolie mycket när det gäller att själv vara mamma.

”Hon älskade att skratta. Hon var så beslutsam att se till att hennes barn hade det bra. Hon behöll förmågan att älska. Hon förlorade aldrig sin värdighet eller sitt leende”, skriver Jolie och fortsätter:

”Jag vet nu vad det innebär att svepa min rock om de jag älskar och vara tacksam för att jag är stark nog att hålla dem trygga och varma.”

Jolie avslutar med att skriva:

”Till alla som sörjer denna mors dag: jag hoppas att du kan hitta tröst och styrka i dina minnen.”

