Han har spelat in tre säsonger av ”Ex on the beach” – och inför varje ny säsong genomgår han samma process.

D'Rosso hårdtränar för att komma i sitt livs form, för att sedan tappa allt han åstadkommit under tiden i programmet.

– Det här min tredje säsong ”Ex on the beach”. Inför varje säsong har jag gjort stenhård träning för att komma i form och komma in och känna mig bra, men så är man där i flera veckor. Det är inte den mest hälsosamma livsstilen med alkohol och man rör sig ingenting. Då kommer man ut och mår sisådär för att man inte haft tid att röra på sig, säger han.

Gick upp 10 kilo på två veckor

Alex D'Rosso har länge haft problem med att han lätt pendlar i vikt, och lade nyligen upp före- och efterbilder på sig själv på Instagram. På bilderna där han är lite större minns han att han inte mådde bra psykiskt, något som ofta hänger ihop med hur han mår i kroppen.

– Jag vill visa min resa och kanske få folk på bättre humör och tänka att ”shit, jag kan också”. För mig var det en jobbig period, bilderna är från 2013. Det har gått ganska många år. Men jag har rätt lätt att pendla i vikt, och i humör och så också. För mig kan det gå snabbt att komma ner i en sådan dipp, där jag både känner mig dålig och ser sämre ut. Jag kommer ihåg något åt då jag gick upp 10 kilo på två veckor, bara för att jag mådde dåligt. Det är bara att ta sig ur det, man måste tänka positivt, säger Alex D'Rosso.

Nu vill Alex D'Rosso hjälpa andra att må så bra som möjligt, och det bästa han vet är när han inspirerar andra att börja träna och ta hand om sig själv.

Förutom träning har ”Ex on the beach”-profilen gjort en annan förändring för att ”be his best self” – han har gjort hårtransplantationer.

Har gjort skönhetsingrepp

Efter att ha insett att han tappade allt mer hår funderade D'Rosso på vad han skulle göra i flera års tid, innan han bestämde sig för skönhetsingreppet.

– Det är en naturlig grej egentligen. Visst, det är fortfarande en operation, men det är ditt eget hår du använder. Det är en så kallad hårtransplantation, det innebär att du flyttar hårsäckar från baksidan av ditt huvud och placerar dem där du behöver på kala ytor, säger han och fortsätter:

– Jag kommer ju fortsätta tappa hår, så det är egentligen inget mirakel, men det fick mig att känna mig bättre i mig själv. Man ska alltid försöka hitta saker man mår bättre av själv.