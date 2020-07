Abba-Bennys Maserati säljs – väntas gå för 1,4 miljoner

Benny Anderssons gamla Maserati Merak SS Coupé, årsmodell 1976, säljs på bilauktion i brittiska Bicester på lördagen.

Auktionsfirman Bonhams säger att den italienska sportbilen är i mycket gott skick. ”Mycket pengar har investerats sedan 2015” på specialistverkstäder och ”räkningar medföljer”, enligt firman.

Spelade in låtar i bilen

Bilen är utrustad med en kassettradio av märket Blaupunkt med mikrofon monterad.

Benny Andersson uppges ha spelat in sina låtidéer medan han körde. Samma år han köpte bilen spelade Abba in låtar som ”Money, money, money” och Knowing me, knowing you”.

Radio och mikrofon följer med i original. Köparen får också ett inramat fotografi som visar Abborna runt Maseratin, en bok om Abba – samt de ursprungliga svenska registreringsskyltarna: JNZ 683.

V6-a på 220 hästkrafter

Bilen har en V6-motor på 220 hästkrafter och en toppfart på 250 kilometer i timmen. Motor, växellåda och bromsar får betyget 3 på en femgradig skala.

Karossen är i mycket gott skick, skriver auktionsfirman. Sätena är lite slitna, men inte trasiga. Mätaren står på 5 955 mil.

En Maserati ”sällan sedd i detta skick”, enligt auktionsfirman, som uppskattar priset till mellan 900 000 och 1,4 miljoner svenska kronor.

626 bilar tillverkades

”Kändisbilar blir allt hetare på marknaden och en bils historik kan ha stor inverkan på priset. Nu finns möjligheten att slå till på en av världens finaste Maserati Merak SS med en fantastisk ägarhistorik”, skriver den svenska bilsajten Car Up.

Maserati Merak tillverkades bara i 1 832 exemplar, men Benny Anderssons dyrare och starkare SS-modell är ännu mer exklusiv. Bara 626 sådana bilar producerades i den italienska bilfabriken.

