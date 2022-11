49 år efteråt – svaret om Bruce Lees gåtfulla död

Actionfyllda kampsportsfilmer som ”Enter the Dragon” och ”The Way of the Dragon” gjorde Bruce Lee till en stjärna.

Lee befann sig i Hongkong sommaren 1973 när han drabbades av huvudvärk. Efter att ha fått smärtstillande medel tog han en tupplur. När man skulle väcka honom var han livlös. Bruce Lee fördes till sjukhus där han dödförklarades. Han var 32 år.

Sedan dess har det lagts fram vilda teorier som att Bruce Lee lönnmördades av gangsters, dog av värmeslag, förgiftades av en svartsjuk älskare eller föll offer för en förbannelse.

Lees ikoniska citat: ”Ironiskt”

Nu har ett läkarteam lagt fram en ny förklaring till Bruce Lees död – de hävdar att han dog av att ha druckit för mycket vatten.

”Det är vår åsikt att njurens oförmåga att utsöndra överflödigt vatten dödade Bruce Lee”, skriver läkarteamet i Clinical Kidney Journal.

En obduktion visade att Lee dog av hjärnödem som innebär att vätska har samlats i hjärnan så att den sväller.

Läkarteamet anser sig ha bevisat att Lees hjärnödem orsakades av hyponatremi, brist på natrium i blodet. När mängden vatten i blodet är för stor jämfört med mängden natrium kan tillståndet vara livshotande.

Teamet pekar på flera faktorer i Lees livsstil som stöder deras teori, som hans ”kroniskt höga vätskekonsumtion”, att han använde marijuana som ”drastiskt ökar törsten”, en historik av njurproblem och att han tog ett flertal preparat som försämrade njurarnas funktion.

”Det är ironiskt att ’var vatten, min vän’ är ett av Lees mest ikoniska citat eftersom ett överflöd av vatten verkar ha varit det som kostade honom livet”, skriver läkarteamet.

LÄS MER: Ny ledtråd i Bruce Lees mystiska död