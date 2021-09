32 saker du kanske inte visste om Avicii

1) Tim Berglings mamma, skådespelaren Anki Lidén, var med i en Oscarsnominerad film (”Mitt liv som hund”, 1985) och har vunnit en Guldbagge (”I taket lyser stjärnorna”, 2009).

2) Hans pappa Klas Bergling har berättat för CBS News att Tim Bergling kämpade med psykisk ohälsa under en stor del av sitt liv och redan i tonåren fick hjälp av en psykolog.

3) När bröderna spelade låtar av rockbandet Kiss för honom hjälpte det till att väcka Tim Berglings entusiasm för musik.

4) Han började experimentera med musik som åttaåring.

5) Tim Bergling tog sitt artistnamn från ”Avici” vilket är den lägsta nivån i buddhismens version av helvetet.

6) Det extra i:et tillkom när han upptäckte att användarnamnet ”Avici” redan var taget på MySpace.

7) Aviciis genombrottslåt ”Levels” från 2011 samplade Etta James röst från singeln ”Something’s Got a Hold on Me” från 1962.

8) Sagt av Avicii: ”Jag har alltid varit mainstream. Det är underligt, jag ser det inte som något negativt alls även om många andra verkar göra det.”

”Levels” blev Aviciis stora genombrott.

Läste ”Game of Thrones”-böckerna tre gånger

9) Några av Aviciis största influenser var Daft Punk, Swedish House Mafia, Eric Prydz, Tiësto och Laidback Luke.

10) Han läste alla ”A Song of Ice and Fire”-böckerna (som tv-serien ”Game of Thrones” baserades på) minst tre gånger.

11) Två av hans favoriter bland tv-serier var ”South Park” och ”Arrested Development” som han plöjde igenom sex gånger vardera.

12) När Avicii nådde två miljoner följare på Facebook släppte han låten ”Two Million” för gratis nedladdning.

13) Avicii blev förste dj någonsin att vara huvudnummer på ikoniska Radio City Music Hall i New York.

14) Han var en gång modell för Ralph Lauren.

15) Under House For Hunger-turnén 2012 donerade Avicii alla intäkter till välgörenhet.

16) Sagt av Avicii: ”Personligt och moraliskt tycker jag – när man kommer till en position där du får ett sånt pass överflöd av pengar som man inte behöver – att den mest vettiga, mänskliga och självklara grejen att göra är att dela med sig till dem som verkligen behöver det.”

Avicii under en spelning i Stockholm 2012. Foto: KRISTOFFER WIKSTRÖM

Prinsparet: ”Han gjorde vårt bröllop oförglömligt”

17) Avicii försökte stoppa Leona Lewis från att släppa singeln ”Collide” eftersom den utan tillåtelse samplade hans låt ”Fade Into Darkness”. Det ledde till en kompromiss och när singeln till slut släpptes 2011 var det under benämningen Leona Lewis/Avicii.

18) Sagt om Avicii: ”När Avicii kontaktade mig kom det som en överraskning men jag gillar att experimentera. Jag tyckte att låten hade ett starkt budskap, men jag hade aldrig någonsin kunnat föreställa mig att låttexten skulle beröra så många människor.” (Aloe Blacc som sjöng på Aviciis största hit ”Wake Me Up” från 2013)

19) Avicii lade flera gånger upp Instagram-bilder på personer som liknade honom.

20) Sagt av Avicii: ”Amerikaner är väldigt bra på att festa. Svenskar är lite för coola för det.”

21) Han var engagerad i kampen mot trafficking.

22) Sagt om Avicii: ”Vi är tacksamma för att vi fick lära känna honom. Han gjorde vårt bröllop oförglömligt med sin fantastiska musik.” (Prins Carl Philip och frun Sofia i ett gemensamt uttalande – när paret gifte sig 2015 spelade Avicii på bröllopet)

23) Avicii meddelade 2016 att han skulle sluta turnera bland annat på grund av hälsoproblem.

24) Han gjorde sin sista Sverige-konsert i Pildammsparken i Malmö den 5 augusti samma år.

”Wake Me Up” blev Aviciis största hit.

Pappan: ”Jag tror att det hade betytt mycket för Tim”

25) Sagt om Avicii: ”Det börjar till slut sjunka in att jag aldrig någonsin kommer att få träffa dig igen.” (Flickvännen Tereza Kačerová efter Aviciis död 2018 vid 28 års ålder)

26) Föräldrarna ärvde sonens förmögenhet på 231 miljoner kronor.

27) Sagt om Avicii: ”Jag har sett hur sorg kan ta sig olika uttryck, men jag har fortfarande inte identifierat min. Antagligen för att den alltid kommer gnaga på en del av mitt brustna hjärta. Jag saknar dig för alltid.” (Tim Berglings tidigare manager Ash Pournouri, som Expressens Anders Nunstedt kallade ”mannen bakom Aviciis enorma framgångar”, på årsdagen av artistens död)

28) Ett år efter det att Tim Bergling tog sitt liv i Oman grundade hans familj stiftelsen Tim Bergling Foundation med syfte att stödja organisationer som arbetar förebyggande inom psykisk ohälsa och suicidprevention. Alla intäkter från postuma albumet ”Tim”, som färdigställdes av Tim Berglings vänner och kolleger, gick oavkortat till stiftelsen.

29) Sagt om Avicii: ”Hey brother, jag saknar dig.” (nederländska dj:n Martin Garrix intill en bild på honom och Tim Bergling på Instagram på tvåårsdagen för vännens död)

30) Östermalms stadsdelsnämnd beslutade i februari i år att världsstjärnan får en egen minnesplats i Humlegården i Stockholm.

31) Sagt om Avicii: ”Jag tror att det hade betytt mycket för Tim att det här landmärket kallas Avicii Arena.” (Pappan Klas Bergling om att Globen den 19 maj 2021 bytte namn till Avicii Arena med målsättningen att det ska bli en samlingsplats för musik, samtal och diskussioner kring ungas psykiska hälsa)

32) Sagt av Avicii: ”Varje dag jag vaknar upp känner jag mig lyckligt lottad över att ha möjlighet att göra det jag älskar samtidigt som jag kan försörja mig på det.”

