17-årig britt gripen för Grand Theft Auto-läckan

Den 18 september lades 90 klipp av vad som uppgavs vara spelsekvenser från det kommande ”Grand Theft Auto”-spelet upp på nätet.

”Hej, här är 90 klipp från GTA 6”, skrev användaren.

Några dagar senare bekräftade Rockstar Games, spelutvecklaren bakom ”Grand Theft Auto”, att företaget nyligen utsattes för ett cyberintrång som resulterade i att filer hade stulits.

”Det inkluderade tidigt arbetsmaterial för nästa Grand Theft Auto”, löd meddelandet från Rockstar Games på Twitter.

Spelutvecklaren tror inte att läckan kommer att påverka eller störa vidareutvecklingen av spelet.

”Vi är extremt besvikna över att detaljer om vårt nästa spel läckts till er på detta sätt”, skrev Rockstar Games.

Anklagas för att ha stulit från Rockstar Games och Uber

Kotaku kallade incidenten en av de största största läckorna någonsin inom spelvärlden.

Nu har en 17-årig pojke från London gripits. En källa vid polisen säger till The Desk att pojken greps misstänkt för att vara inblandad i serverintrånget hos Rockstar Games och Take Two Interactive, företagen bakom ”Grand Theft Auto”.

17-åringen anklagas också för att stulit filer från Uber enligt källan.

Det senaste GTA-spelet, ”Grand Theft Auto 5”, släpptes 2013. Hittills har 170 miljoner exemplar sålts.