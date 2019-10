Bär reflex.

Det kanske låter som en självklar uppmaning. En del kanske till och med tycker den är onödig eller töntig. Men det är betydligt viktigare än många vet, vi syns oerhört dåligt som fotgängare om vi inte bär reflex när vi rör oss i trafiken.

Och vad säkert ännu färre är medvetna om så är en stor bov i dramat vintertidsomställningen!

– När vi övergår till vintertid påverkar det oskyddade trafikanters synbarhet eftersom mörkret faller tidigare på eftermiddagen. Det kan tyckas självklart, men det är intressant att statistiken belägger detta, säger Tomas Fredlund, analytiker på Transportstyrelsen.

Nu dör flest fotgängare i trafiken

Ja, det skadas och dör alltså fler fotgängare på eftermiddagarna/kvällarna under hösten. Statistiken som Transportstyrelsen tagit fram är tydlig:

”Under 2013 – 2017 skadades 7 753 gående i påkörningsolyckor, vilket betyder att i genomsnitt skadas 650 fotgängare varje månad. Men under november och december ökar olyckorna bland gående, till drygt 880 personer. Nästan var fjärde olycka har skett under november och december. När statistiken delas in i tvåtimmarsintervaller blir det också tydligt när olyckorna inträffar. Ökningen mellan klockan 16-18 är anmärkningsvärd.”

– Samma mönster återkommer i antalet dödade fotgängare, det är betydligt fler som dödas i november och december jämfört med övriga månader. Särskilt under skymningstimmarna när övergången från sommartid till vintertid märks som mest, säger Tomas Fredlund.

När vi ställer om klockan till vintertid ökar alltså risken att som fotgängare bli påkörd i trafiken. Ta på reflex! (Kolla gärna in filmen här ovanför för att se hur dåligt du verkligen syns utan reflex i höstmörkret.)

