Det är skolstart över hela landet och med perfekt timing kommer även nu polisens nationella trafikvecka – hela vecka 34. M Sverige presenterade precis en undersökning som visar att mer än hälften av alla förare kör för fort utanför svenska skolor.

Och polisen fokus under trafikveckan är hastighet, beteende, vilket skick bilarna är i samt trygghet. Och därför kommer det att synas poliser på många vägar med hastighetsgräns 30 km/h, vägar i närheten av skolor.

Polisen vill se till att miljöerna där barnen vistas är säkra.

– Och för den som kör för fort på en 30-väg svider nog böterna rejält, säger polisens presstalesman Stefan Gustavsson till SR.

Här är konsekvenserna vid fortkörning, enligt polisen:

* 1-10 km/h över, 2 000 kronor

* 11-15 km/h över, 2 400 kronor

* 16-20 km/h över, 2 800 kronor

* 21-25 km/h över, 3 200 kronor

* 26-30 km/h över, 3 600 kronor

* 31 km/h över och uppåt, 4 000 kronor

Och gruppchefen Thomas hos polisen i Kävlinge skriver på Facebook: ”Utanför skolor ska det vara hastighetsbegränsning 30 km/h, kör du 51 km/h eller fortare, får du förutom minst 3 200 kr i böter, körkortet omhändertaget. Om och hur länge körkortet sedan ska återkallas är upp till Transportstyrelsen, men räkna med minst 2 månader. Är det värt det?”

LÄS ÄVEN: ”Fler fartkameror på sämsta vägarna är helt rätt”

– Vi kollar så klart också körkort, nykterhet, sen tittar vi i övrigt om det finns någon annan fordonsbrist på bilen, finns det någon i bilen som väcker misstanke om att det är något som inte står rätt till, säger Björn Thunberg, vid trafikpolisen i Eskilstuna, till SR.

Polisen i Eskilstuna passar på att via Facebook be om förslag på andra platser de kan ställa upp hastighetskontroller på och det har kommit in många förslag.

– Wow, vilket gensvar! Jag har tagit bort ”dublettförslag” och gjort en lista på föreslagna platser. Denna kommer jag att kommunicera ut under veckan. Tack alla ni som engagerat er. En kommentar handlade om en helt annan plats i Sverige; men kommunpolisen på den platsen är underrättad, skriver Eskilstunapolisen Thomas i kommentarsfältet.

LÄS ÄVEN: Ny studie – varannan kör för fort utanför skolor