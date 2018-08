Att hitta information om biltjänster på nätet är inte alltid helt enkelt. Många använder en sökmotor som Google för att komma rätt, men trafikenheten.se är bara det senaste exemplet på att det inte alltid är riskfritt.

Företaget bakom trafikenheten.se ägde också handledarbevis.se, fordonsenheten.se och avgiftsmarknaden.se, och köpte plats på en rad sökningar på Google. Bland annat gav sökningar som ”ställa av bil”, ”körkortstillstånd” och ”registreringsbevis” en av blufföretagets webbplatser som första träff.

På webbplatsen fick kunderna sedan betala upp till 500 kronor för tjänster som gratis går att genomföra på Transportstyrelsens hemsida. Den enda tjänst som kostar på Transportstyrelsen, att beställa en registreringsskylt, kostade på trafikenheten.se 495 kronor. På Transportstyrelsen kostar det 90 kronor.

”Trafikenheten.se utför inte tjänsterna utan förmedlar samtliga tjänster som sedan levereras av Transportstyrelsen.se” går att läsa i domen från Patent- och marknadsdomstolen.

Myndigheterna fick hundratals klagomål om dagen

Det här har pågått sen åtminstone december 2017, då Konsumentverket fick in den första anmälan mot verksamheten. Och det verkar röra sig om omfattande bedrägerier. Från den 27 december 2017, när den första anmälan kom, fram till 18 april har 190 polisanmälningar kommit in om trafikenheten.se.

”Konsumenterna har uppfattat att de utsatts för ett bedrägeri genom att vilseledas att betala för tjänster som de haft för avsikt att beställa av Transportstyrelsen”, står i domen.

Under samma period har Konsumentverket tagit emot 69 anmälningar mot sajten, och Transportstyrelsen har fått in ca 20 skriftliga klagomål per vecka och mellan 100 och 150 telefonsamtal – per dag.

Domstolen har kunnat visa att trafikenheten.se haft över 75 000 unika besökare i månaden och banken som handlagt betalningarna säger att de har processat transaktioner fram till den 16 maj 2018.

”En försiktig uppskattning av omsättningen för den vilseledande marknadsföringen är att i vart fall 10 000 transaktioner om 495 kronor har skett under perioden den 18 december 2017 till den 16 maj 2018, vilket ger en omsättning om cirka 5 000 000 kronor”, skriver domstolen.

Straffas med höga böter – och tvingas lägga ner sajterna

Straffet blir böter på 400 000 kronor och förbud mot att fortsätta verksamheten. Företaget bakom sajten ska dessutom betala rättegångskostnader på 47 565 kronor. Ingen av webbplatserna är i skrivande stund tillgängliga.

”Överträdelserna är av mycket allvarlig art och har begåtts uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet. Även omständigheterna i övrigt, bland annat att konsumenternas förtroende för svenska myndigheter riskerar att skadas, motiverar att marknadsstörningsavgift ska dömas ut”, skriver domstolen.

Ägaren till sajten, en man i 40-årsåldern, har inte svarat på några frågor från domstolen.