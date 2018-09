Kvinnor är bättre på att välja miljösmarta. Det visar en sammanställning som bilvärderingsföretaget bilpriser.se har gjort.

När männens respektive kvinnornas topp 10 mest sålda bilar, under andra kvartalet 2018, jämförs så visar det sig att kvinnornas val av bilar släpper ut 20 procent mindre koldioxid/km än männens bilval.

Det är främst bensindrivna bilar på båda topplistorna, men de mer bränslesnåla alternativen finns på kvinnornas lista.

Män värdesätter bilens prestanda och tillverkare mer

– Vi kan generellt konstatera att kvinnor är mer pragmatiska när de väljer bil medan män värdesätter saker som tillverkare och prestanda mer. Och fortfarande är andelen manliga bilköpare så pass mycket större, så frågan är om kvinnorna kommer att stå för ett verkligt trendbrott när det gäller miljösmarta bilval framöver om fler bilar ägs av kvinnor, säger Henrik Littorin, vd på Bilpriser.

När män köper bil väljer de modeller som släpper ut i medel 125 gram koldioxid per kilometer, medan kvinnornas medianvärde landar på 103; en skillnad på 22 gram per kilometer. Skillnaden i förbrukning under ett år (1 500 mil) motsvarar den totala hushållselen för en normal lägenhet (3 000 KW/H).

Fotnot. Männens andel av privatköpen är 66,4 procent mot 33,6 procent för kvinnorna.

Kvinnornas topplista – bilköp 1. VW Polo (95 hk bensin) – 101 g Co2/km 2. Renault Clio (90 hk bensin) – 105 g Co2/km 3. VW Tiguan (150 hk bensin) – 163 g Co2/km 4. Toyota C-HR (98 hk bensin alt drivmedel el) – 87 g Co2/km 5. Toyota Yaris (73 hk bensin alt drivmedel el) – 82 g Co2/km 6. VW Golf (110 hk bensin) – 112 g Co2/km 7. Nissan Qashqai (116 hk bensin) – 129 g Co2/km 8. Toyota Auris (99 hk bensin alt drivmedel el) – 92 g Co2/km 9. Skoda Fabia (95 hk bensin) 101 g Co2/km 10. Kia Ceed (135 hk bensin) – 141 g Co2/km Medianvärde: 103 g Co2/km Ovanstående är topp-tio-mest sålda nya bilar under andra kvartalet 2018 och deras koldioxidutsläpp. Bilprisers statistik över nya bilköp är hämtade från statistikföretaget Vrooms sammanställning från Bilregistret transaktionsdata.

Männens topplista – bilköp 1. VW Tiguan (150 hk bensin) – 163 g Co2/km 2. Nissan Qashqai (116 hk bensin) – 129 g Co2/km 3. Volvo V60 (152 hk bensin) – 135 g Co2/km 4. Volvo XC60 (190 hk diesel) – 148 g Co2/km 5. Volvo XC60 (250 hk diesel) – 169 g Co2/km 6. Toyota C-HR (98 hk bensin alt drivmedel el) – 87 g Co2/km 7. VW Golf (110 hk bensin) – 112 g Co2/km 8. Toyota Rav4 (155 hk bensin alt drivmedel el) – 118 g Co2/km 9. VW Passat (150 hk bensin) – 119 g Co2/km 10. Toyota Auris (99 hk bensin alt drivmedel el) – 92 g Co2/km Medianvärde: 124 g Co2/km Ovanstående är topp-tio-mest sålda nya bilar under andra kvartalet 2018 och deras koldioxidutsläpp. Bilprisers statistik över nya bilköp är hämtade från statistikföretaget Vrooms sammanställning från Bilregistret transaktionsdata.

