Efter flera år av konceptbilar med ID-namn var det äntligen dags för äkta vara i maj tidigare i år. Volkswagen drog av skynket som täckte första elektriska modellen ID.3 som ses som en ansats till vad som komma skall. Volkswagen har de senaste åren genomfört stora omstruktureringar på olika plan, inte minst vad gäller själva produkterna som är på väg ut. ID.3 och kommande ID-modeller ses av den tyska giganten som ett lika viktigt steg som Typ 1 och Golf, båda två enorma ikoner som i princip inga andra bilar kan mäta sig med.

Ny och ”tunnare” logotyp pryder ID.3. Foto: VOLKSWAGEN

Nya loggan är här

För att ytterligare ge kraft till vad som inleds med start i dag har Volkswagen valt att samtidigt lansera en ny logotyp. Den pryder inte bara nya elbilen utan det mesta som har med Volkswagen att göra, exempelvis deras monter på Frankfurtsalongen och deras mediasajt. Snart kommer även generalagenterna och återförsäljarna, med allt vad det innebär, att ha den nya logotypen.

Foto: VOLKSWAGEN

Tre modellversioner – olika batterier

Vid ID.3-presentationen i våras fick vi en hel del data, så som att tre modellversioner ska erbjudas. Instegsalternativet har ett batteripaket där det placerats sju moduler, som vardera väger cirka 30 kilo, på totalt 45 kWh (kilowattimme) som enligt den nya, hårdare WLTP-körcykeln ska räcka till 33 mils körning (så kallad kombinerad körning, motsvarande ungefär gamla benämningen blandad körning). Denna modellversion kan laddas med effekter på upp till 100 kilowatt (kW).

Mellanalternativet har nio moduler i batteripaketet som tillsammans ger en lagringskapacitet på 58 kWh. Även denna modell ska kunna laddas med upp till 100 kilowatts effekt men den når förstås längre per laddning – 42 mil enligt WLTP-körcykeln.

Första upplagan av ID.3, modellversionen som kallas 1st, är av detta mellanalternativ. 30 000 exemplar av ID.3 1st ska tillverkas, var det sagt. Volkswagen har fått in fler förhandsbokningar än så och tar fortfarande emot bokningar.

ID.3 1st erbjuds med tre olika utrustningsnivåer – 1st, 1st Plus och 1st Max.

Nio batterimoduler, alltså är det mellanalternativet med 58 kWh vi ser här. Foto: VOLKSWAGEN

Toppvarianten har batteripaketet fullpackat med tolv moduler som, i elbilsvärlden, ger bra räckvidd. 55 mil ska den nå enligt WLTP-körcykeln. Dessutom kan denna modellversion laddas med effekter på upp till 120 kilowatt.

Volkswagen lyfter fram att 30 minuters snabbladdning (100 kW) ska ge 29 mils räckvidd och 16 000 mils garanti (eller åtta år) på batterierna.

Ladda hemma

Volkswagens undersökningar har visat att större delen av tiden då bilen laddas befinner den sig i hemmet. Där ska det gå att ladda med effekter på upp till elva kilowatt, men då behövs någon form av laddbox. Installation av sådan ska Volkswagen erbjuda för omkring 3 000 euro.

Den som får tag på en ID.3 1st får gratis laddning på upp till 2 000 kWh under första året. Den kostnadsfria laddningen gör antingen via Volkswagens egna We Charge eller via Ionity som Volkswagen och flera andra biltillverkare ligger bakom.

Motorn

Den är i 1st-modellversionen på 204 hästkrafter (150 kW) och 310 newtonmeter och är placerad för att driva bakhjulen. Volkswagen lovar raska accelerationer, dock får vi inte reda på hur raskt det går. Däremot avslöjas toppfarten som är begränsad till 160 km/h.

En 150-hästars elmotor finns också.

Priser

Tyvärr har Volkswagen inte klämt fram några direkta nya uppgifter om vad ID.3 kostar. Siffrorna är desamma som tidigare, det vill säga under 30 000 euro i Tyskland (knappt 319 000 kronor) för instegaren med lilla batteriet och under 40 000 euro (drygt 425 000 kronor) för 1st-modellversionen (ej Plus och Max) som har det mellanstora batteriet.

Toppversionen med 77 kWh-batteri och 55 mils räckvidd kostar betydligt mer, i Tyskland inte långt ifrån halvmiljonen.

Den stora nyheten vad gäller priset är att Volkswagen Sverige nu meddelar ett startpris på under 350 000 kronor. Det är dyrare än i Tyskland men klart slagkraftigt ändå. Exempelvis börjar Nissan Leaf på strax under 400 000 kronor och det för en elbil med kortare räckvidd.

Volkswagen menar att priset är att jämföra med en motsvarande konventionellt driven bil i kompaktsegmentet, om man räknar in den statliga premien för elbilar. I Sverige uppgår den till 60 000 kronor. Med andra ord börjar ID.3 i Sverige på under 290 000 kronor, när staten har skjutit till pengar.

Teknikens Världs Patrik Lindgren har redan spanat in Volkswagen ID.3. Vad han har att berätta om elbilen läser du i Teknikens Värld nummer 20/2019 som utkommer den 12 september.

Storlek

Volkswagens nya elbil är 426,1 centimeter lång, det vill säga tre millimeter än en vanlig femdörrars halvkombi-Golf. Den är samtidigt 180,9 centimeter bred och 155,2 centimeter hög, vilket gör den både bredare och högre än en Golf.

Mellan hjulaxlarna är det 276,5 centimeter, rejält mycket mer än en Golf 262 centimeter.

Vi kan alltså misstänka att ID.3 är rymlig inuti, åtminstone i jämförelse med andra kompaktbilar. Volkswagen menar att det också är så mycket tack vare en helt ny interiör layout som de kallar för Open Space.

Bra utrymme för benen i baksätet, trots att det rör om en så kallad kompakt batteribil.

Bagageutrymmet är på 385 liter vilket är en siffra som slår Golfs motsvarande siffror (380 liter vid framhjulsdrift, 343 liter vid fyrhjulsdrift).

Sett till tjänstevikten slår inte ID.3 Golf, i alla fall inte om man söker så låg vikt som möjligt. Det är batterierna som gör att ID.3 ligger några hundra kilon upp jämfört med Golfen. I lättaste utförandet är ID.3:s tjänstevikt 1 719 kilo. Max lastkapacitet ligger på mellan 461 och 541 kilo beroende på hur bilen är utrustad.

Enligt Patrik är det en trivsam förarmiljö.

Någon dragkrok nämns inte, däremot ett speciellt fäste som ska möjliggöra montering av cykelhållare eller andra transporthållare.

När vi ändå är inne på siffror. Vändcirkel är 10,2 meter, 0,7 meter bättre än för Golf och naturligtvis är det bakhjulsdriften som är en stor anledning till den finare siffran.

Nytt operativsystem

Volkswagen ID.3 är första bil att använda det nyutvecklade operativsystemet vw.os, det vill säga mjukvaran som ligger bakom större delen av komponenterna i bilen. Via operativsystemet ska bilen kunna uppgraderas när som helst och enligt Volkswagen ska uppdateringarna vara kostnadsfria under bilens hela livslängd.

ID.3 är förstås utrustad med mycket av den teknik som vi är vana vid i nya bilar, inte minst vad gäller förarassisterande system, men det är head up-displayen som är värd att nämna lite extra. Den innehåller augmented reality, på svenska kallat för förstärkt verklighet, vilket betyder datorgenererad grafik som lägger sig ”ovanpå” den verkliga trafikmiljön som ögat normalt bara ser.

Volkswagen ID.3 är ännu inte redo att börja rulla ut till bilhandlarna och kunderna. Själva marknadslanseringen är planerad till sommaren 2020.