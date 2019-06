Lite för kort räckvidd, aningen sent ute och alldeles för dyr. Det är med de känslorna för Volvo XC40 T5 Twin Engine jag landar på Gotland för den allra första provkörningen av Volvos folkhybrid. Bilarna som står uppställda utanför flygplatsen i Visby tillhör de specialversioner som Volvo plockade fram till lanseringen tidigare i vår. Det betyder en given utrustningsnivå och en första specifikation på batteriet. Bilserien vi provkör började byggas i Volvos fabrik i belgiska Gent under vecka 17 i år.

Men de bilar som du kan beställa nu börjar byggas under vecka 46 och kan levereras till kunder i Sverige tidigast före årsskiftet. Då släpper Volvo loss hela sitt utrustningspaket och det görs en hel del uppdateringar på bilen:

1) Viktigaste nyheten inför modellår 2020 är att hela batteripaketet byggs ut och får samma 15-procentiga effektökning som vi sett i SPA-bilarna under våren. Det betyder att räckvidden kliver över den i Kina så viktiga gränsen om fem mil, enligt NEDC-mätningen, på en laddning.

2) Bilar som byggs från och med vecka 46 får också så kallad bränslevärmare. Att värma bilar som står på laddning är standard redan för de tidigare bilarna.

Faktarutan här intill gäller de bilar som ni kan köpa nya i dag med leverans före årsskiftet medan bilderna du ser är tagna på R-Designversionen som byggdes tidigare i år inför den första lanseringen.

Irriterande ljud från laddhybridens eldrivlina

Det finns också en tredje förbättring. När jag provkörde S60 T8 Twin Engine i Los Angeles i höstas klagade jag på ett högfrekvent ljud som finns från laddhybridens eldrivlina. Samma irriterande ljud finns också här på XC40. Det märks tydligt när jag släpper gasen men enligt laddhybridexperten Robert Lilja finns ljudet där även vid gaspåslag. Lilja lovar att bilarna som börjar byggas vecka 46 kommer att justeras för att få ner ljust det ljud jag diskuterade med Volvos personal redan i Los Angeles. Däremot törs Lilja inte säga något om förbättringar på SPA-hybriderna.

Jag hoppas verkligen att Volvo kommer tillrätta med det högfrekventa vinande ljudet i samtliga sina laddhybrider. För det är ett ljud som konkurrenterna på något sätt klarat av att isolera bort.

Redan under nästa år kan också Volvo introduceras en T4 Twin Engine, GPS-baserad återvinning och en GPS-styrd farthållare. Bilen kan alltså då själv anpassa farten i en kurva och också ta hand om batteriet på ett smartare sätt. I dag måste föraren använda hold-knappen i mittkonsollen för att stoppa dräneringen av batteriet. Det kan till exempel vara bra om du vet att du ska köra fem, tio mil och efter det komma in ett område där det passar bra med el. Volvo har valt att i körprogrammet Hybrid tömma batteriet till en arbetsnivå där det finns el kvar för de grundläggande behoven. Övriga körprogram är Pure, för eldrift, Power, där el- och bensinmotorn går med full effekt samt Off Road.

Enligt Volvo handlar förseningen av XC40 T5 Twin Engine, om det ens är en försening, om att fabriken i Gent behöver en lugnare start på produktionen av den för dem helt nya drivlinan. Min förklaring är att Volvo missbedömt efterfrågan på batterier och nu behöver göra en taktisk lansering baserad på tillgång av batterier mer än efterfrågan på bilar. Min teori stärks av att Volvo direkt plockar ett nytt batteripaket till den faktiska byggstarten.

Volkswagen Passat GTE billigare än XC40 phev

Det är lite svårare att förstå och genomskåda Volvos prisstrategi. Den billigaste Momentum-versionen, den som börjar byggas under vecka 46, har ett frånpris på 459 900 kronor. Det är i och för sig klart billigare än blivande konkurrenten Audi Q5 TFSI-e och troligen också den laddhybridversion av BMW X1 som ska komma till Europa om ett knappt år. Plockar vi fram en konkurrent från Mercedes handlar det närmast om helt nya GLB. Tyvärr vet vi än så länge väldigt lite om Mercedes GLB men Mercedes tillhör de tillverkare som nu snabbt jagar på för att nå en räckvidd för sina hybrider på cirka tio mil.

Men den som tittar bortom de givna premiumkonkurrenterna hittar gott om laddhybridalternativ som är betydligt billigare och som också har längre räckvidd på el än XC40. Kia Niro eller Optima och sommarens nyhet Volkswagen Passat GTE kan alla tre konkurrera med Volvo XC40 T5 Twin Engine vad gäller räckvidd och pris.

Till skillnad från T8 och T6 Twin Engine-bilarna är XC40 T5 Twin Engine enbart framhjulsdriven. En enda elmotorn arbetar tillsammans med en dubbelkopplingslåda för att plocka kraft från batteriet eller förbränningsmotorn till framaxeln. Enligt Volvo är det här ett billigare alternativ än de dubbla elmotorerna i T8-bilarna.

Batteripaketet i XC40 Twin Engine är på 10,7 kWh och jämför vi tjänstevikten med en vanligt XC40 T3 ser vi att batteripaketet och den nya drivlinan väger cirka 200 kg. Batteriet påverkar även innerutrymmet med en något grundare mittkonsoll, ingen plats för hatthyllan under golvet i bagageutrymmet och golvet är inte heller fällbart. Volvo har också plockat bort 17-tumshjulen till förmån för 18, 19 eller 20 tum på laddhybriden.

Den högre vikten märks inte speciellt mycket på köregenskaperna. Ute på de gotländska landsvägarna visar XC40 samma fina styrning och väghållning som en gång gav bilen titeln Car of the Year 2018. Batteripaketet har heller inte påverkat sittpositionen, komforten eller utrymmet i baksätet. Designen är densamma som tidigare XC40 med tillägg av en väldigt anonym skylt där det står Twin Engine på bakluckan och så luckan till ladduttaget på vänster framskärm.

Köregenskaper

Volvo har lyckats bra med den svåra balansen mellan el- och bensinmotor. Den upplevs inte alls lika ryckig som några av konkurrenterna. Till det samma fina styrning som vi upplevde redan under det allra första testet av XC40. Visst hade fyrhjulsdrift gett ännu lite mer stabilitet men det får vi klara oss utan om vi väljer laddhybriden.

Säkerhet

XC40 är en av de allra säkraste suvarna på marknaden men jag måste ändå ifrågasätta assistansystemen. På testbilen kunde jag släppa ratten under en betydligt längre tid än på de Volvo-bilar jag kört tidigare. Och Pilot Assist släppte taget om ratten utan varning – flera gånger. Så får det inte vara. Filkörningsassistenten påverkar också styrningen väl mycket. En geting flyger till tack vare mycket bra sikt för att bildskärmen blivit ännu snabbare.

Design

Volvo har verkligen hittat rätt med sin design och nu när XC40 rullar på svenska vägar är det kul att se att den också fungerar i så många olika färger. Bildskärmen har blivit snabbare men tyvärr har batteripaketet trängt undan några av de smarta funktionerna.

Komfort

Sittpositionen är väldigt bra och som förare har du bra koll på allt som händer i och utanför bilen. Volvo har även bra stolar även i de minst utrustade bilarna. Du sitter bra även i baksätet där du också har bra utsikt. Det irriterande ljudet från eldrivlinan skrämmer tyvärr iväg en geting.

Ekonomi

Tyvärr ligger Volvo XC40 Twin Engine bra mycket högre i pris än vad vi hoppats på. Spekulationerna låg 100 000 kronor under de cirka 460 000 som det nu blev för instegsmodellen. Även som Car by Volvo-bil är det här en dyr lösning och det finns prisvärda alternativ bland konkurrenterna. Volvo får hoppas att det här blir den tjänstebilsfavorit alla i Göteborg tror och hoppas på.

Totalt: 20 (av 25)

Två konkurrenter

Mitsubishi Outlander PHEV

Klart rymligare än lilla XC40 och en räckvidd på el på, enligt tillverkaren, 54 km. Men köregenskaperna är inte lika vassa som för Volvon.

Pris: från 399 900 kronor.

Volvo XC60 T8 Twin Engine

Den interna konkurrens kan bli tuff då den större XC60:n inte är så väldigt mycket dyrare. Räckvidden på el – som är viktig för pendlare – är likvärdig som i XC40 och under fem mil.

Pris: 569 900 kronor.

46 gram/km i koldioxidutsläpp ger högsta miljöbetyg för Volvo XC40 laddhybrid.