Volvo på Trumps sida i kampen om utsläppskrav

Kalifornien har i årtionden haft de tuffaste utsläppskraven och lagt pengar på att stimulera försäljningen av mer miljövänliga bilar. Men när Donald Trump valdes till president inledde han kampen för samma regler i hela USA. Trump ville se lite snällare krav för att hjälpa den inhemska bilindustrin.

I höst har kampen mellan Kalifornien och Donald Trump intensifierats. Trump, med stöd från biltillverkare som General Motors, Toyota, Fiat-Chrysler och Hyundai med flera har försökt olagligförklara delstatens beslut om utsläppskrav.

22 delstater och biltillverkare som Volkswagen, BMW, Ford och Honda har drivit rätten att staterna ska få bestämma själva. Bilföretagen har förklarat att de frivilligt går med på tuffare regler.

Volvo vill följa Trumps väg

Och nu har Volvo valt sida.

– Volvo Cars ser ett nationellt program som den mest effektiva vägen framåt för lägre utsläpp år över år, säger Volvo Cars via Katarina Adamson, pr- och kommunikationsdirektör på Volvo Car Sverige.

Ett problem för Volvo och de tillverkare som stöder Donald Trump är att de nationella reglerna Trump vill införa inte är lika miljövänliga som de krav Kalifornien ställer. Därmed befarar vissa bedömare att bilföretagen på Trumps sida kommer att kritiseras av miljörörelsen i USA.

Politiska bedömare i USA tror också att om det blir ett presidentskifte vid valet nästa år kan Kalifornien och de 21 andra delstaterna få tillbaka rätten att ha egna regler.

– I stället för att välja en ansvarsfull väg som fyra biltillverkare och staten Kalifornien valt, och som får oss att närma oss renare bilar och framtidens bränsle, har de här bilföretagen valt en återvändsgränd, säger senatorn Tom Carper om Volvo och de andras beslut att göra som Trump och kämpa för enklare utsläppskrav.

När Barack Obama var president antogs krav på en förbrukning på i genomsnitt 46,7 miles per gallon, motsvarande cirka 0,5 liter per mil, senast 2026 jämfört med Donald Trumps förslag på 37 miles per gallon, vilket motsvarar 0,64 liter per mil.

