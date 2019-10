Nu lanseras Volvos första elbil – XC40 Recharge

Under onsdagskvällen kommer Volvo presentera sin första massproducerade elbil. Vi är självklart på plats vid visningen i Los Angeles och bevakar eventet live.

Redan nu har företaget valt att avslöja namnet på modellen: Volvo XC40 Recharge.

Volvo har under de föregående veckorna avslöjat flera detaljer om bilen, bland annat hur deras ingenjörer tvingats stärka upp hela frontpartiet eftersom den inte har någon förbränningsmotor och har därmed mindre krockstruktur. Biltillverkaren har även släppt några skisser på modellen.

Uppdaterad klimatplan sjösatt

I och med lanseringen av Volvo XC40 Recharge innebär det även starten för en uppdaterad klimatplan som företaget sjösätter.

– Vi transformerar vårt företag genom konkreta åtgärder, inte symboliska löften, säger Håkan Samuelsson, koncernchef för Volvo Cars.

Den svenska biljätten ska minska koldioxidavtrycken per bil under dess livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025. Deras ambition är att bli det första klimatneutrala företaget – senast 2040. Volvos modeller ska då vara fullskaligt elektrifierade, koncernen ska även minska utsläppen under tillverkningen av varje bil, i den bredare verksamheten, samt i leverantörskedjan. De ska även i större utsträckning återanvända material.

– På Volvo kommer vi därför att ta itu med vad vi kontrollerar, vilket är både vår verksamhet och avgasutsläppen från våra bilar. Och vi kommer att ta itu med det som vi kan påverka genom att uppmana våra leverantörer och energisektorn att ansluta sig till oss för att sträva efter en klimatneutral framtid, säger Håkan Samuelsson

Recharge – Volvos nya modellserie

Från och med i år kommer varje ny Volvomodell vara elektrifierad. Genom XC40 Recharge kommer även Volvo redovisa det genomsnittliga koldioxidavtrycket under bilens livscykel för varje ny modell. Recharge är även namnet på Volvos nya modellserie – alla laddbara Volvo-bilar som med elektrisk och plug-in hybrid-drivlina.

Sedan tidigare har Volvo Cars satt ambitionsmålet att 50 procent av försäljningen av sina bilar ska komma från helt elektriska bilar senast 2025, vilket skulle resultera i en halvering av avgasutsläppen per bil mellan 2018 och 2025.

