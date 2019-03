Det fanns två speciella bilar i finalen av Car of the Year 2019. Och när rösterna började räknas samman stod det klart att det här skulle bli den jämnaste omröstningen i prisets långa historia. Den första Car of the Year utsågs 1964 men aldrig tidigare har det varit så jämnt mellan de sju finalisterna.

När Storbritanniens jurygrupp skulle redovisa sina röster fanns det fyra, fem bilar som kunde vinna. Och när samtliga röster räknats hade elbilen Jaguar I-Pace och den lilla sportiga Alpine A110 fått lika många poäng: 250 vardera.

Jaguar vann med minsta möjliga marginal

Enligt prisets regler kan det bara finnas en enda vinnare så antalet förstaplatser för respektive bil började räknas. Där kunde elbilen Jaguar I-Pace vinna med 18-16.

Jaguar I-Pace var den enda elbilen i finalen sedan bland andra Nissa Leaf röstats bort på ett tidigt stadie och Audi e-tron presenterats för sent för att komma med i omröstningen.

Jaguars chefsdesigner Ian Callum var inte förvånad över att Jaguar I-Pace var den enda elbilen som nådde finalen.

– Inte med tanke på vad som finns där ute på marknaden. Men vänta två, tre år, då kanske det är över hälften elbilar i finalen.

Callum tog emot priset på scenen och dedikerade det till hela Jaguar-teamet. I fjol vann Volvo det prestigefyllda priset för första gången – med XC40 – och i år var det Jaguars tur.

– Det här betyder mycket för Jaguar, väldigt mycket och det betyder mycket för alla som jobbat med det här projektet.

Varför tror du att I-Pace vann?

– Det är en kombination av många saker men det är en elbil, den är snygg och den är rolig att köra.

För ett år sedan kunde vi göra den första lilla provkörningen av Jaguar I-Pace här i Genève och nu vinner ni det här priset. Har det varit ett bra lanseringsår?

– Ja, väldigt bra. Vi säljer alla bilar vi bygger och det här kommer förstås att hjälpa oss att sälja ännu fler bilar.

Alla vinnare i Car of the Year 1964 Rover 2000 1965 Austin 1800 1966 Renault 16 1967 Fiat 124 1968 NSU RO 80 1969 Peugeot 504 1970 Fiat 128 1971 Citroën GS 1972 Fiat 127 1973 Audi 80 1974 Mercedes 450S 1975 Citroën CX 1976 Simca 1307-1308 1977 Rover 3500 1978 Porsche 928 1979 Simca/Chrysler Horizon 1980 Lancia Delta 1981 Ford Escort 1982 Renault 9 1983 Audi 100 1984 Fiat Uno 1985 Opel Kadett 1986 Ford Scorpio 1987 Opel Omega 1988 Peugeot 405 1989 Fiat Tipo 1990 Citroën XM 1991 Renault Clio 1992 Volkswagen Golf 1993 Nissan Micra 1994 Ford Mondeo 1995 Fiat Punto 1996 Fiat Bravo/Brava 1997 Renault Megane Scenic 1998 Alfa Romeo 156 1999 Ford Focus 2000 Toyota Yaris 2001 Alfa Romeo 147 2002 Peugeot 307 2003 Renault Megane 2004 Fiat Panda 2005 Toyota Prius 2006 Renault Clio 2007 Ford S-Max 2008 Fiat 500 2009 Opel Insignia 2010 Volkswagen Polo 2011 Nissan Leaf 2012 Opel Ampera 2013 Volkswagen Golf 2014 Peugeot 308 2015 Volkswagen Passat 2016 Opel Astra 2017 Peugeot 3008 2018 Volvo XC40