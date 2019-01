Blufföretaget lurar dig att betala för gratistjänster

Söker du på ”ställa av bil”, ”körkortstillstånd” eller ”registreringsbevis” är sannolikheten stor att den första träffen blir trafikstyrelsen.com.

Klickar du på länken kommer du till en professionellt byggd hemsida, inte helt olik de som finns hos flera svenska myndigheter. Väl inne erbjuder företaget tjänster såsom på- och avställning av bilar, körkortstillstånd, ansökan om handledarskap och registreringsbevis. Samtliga till ett pris av 495 kronor.

Men i själva verket sköts allt detta av Transportstyrelsen – helt gratis.

LÄS MER: Bluffsajt döms till höga böter efter miljonbedrägeri

Mikael blev lurad: ”Kunde börjat bättre”

Mikael Uggla fick upp sidan när han skulle söka tillstånd för lastbilskörkort. Efter en karriär inom Kriminalvården håller han just nu på att sadla om till yrkeschaufför.

När han betalat in 495 kronor kom det inte någon bekräftelse om att hans ansökan kommit fram till Transportstyrelsen. Efter två dagar ringde han upp myndigheten för att kontrollera vad som hänt.

– Jag ville kolla om den kommit in så att man inte sitter i två veckor och väntar, så visar det sig att det är något som inte löst sig, säger han och fortsätter:

– När jag kom fram sa hon i andra änden att de inte fått in någon ansökan. Jag sa att jag hade betalt in 495 kronor, och då sa hon ”jisses, vi tar ingen kostnad för körkortstillstånd, så du måste blivit lurad”.

Mikael Uggla kontaktade banken direkt, men betalningen hade redan gått fram till företagets Swedbank-konto. Nu har han kontaktat Transportstyrelsen och gjort en polisanmälan.

– Jag känner mig väldigt lurad. Det är ganska mycket kostnader när man ska ta lastbilskörkort ändå, grundpriset är väl minst 21 000 kronor plus uppkörning. Det här kunde ha börjat bättre, säger Mikael Uggla.

LÄS MER: 15 bästa familjebilarna de senaste 20 åren

”Inte förbjudet att sälja saker som är gratis”

Carolina Andersson, processråd på Konsumentombudsmannen, arbetar just nu med att sätta stopp för företagets verksamhet.

– Det här är tjänster som normalt är helt gratis, men i stället får man betala 495 kronor för en blankett som man skulle få hos Transportstyrelsen, säger hon.

Det är inte olagligt att ta betalt för gratistjänster, men det är inte tillåtet att vilseleda någon att köpa dem.

– Det i sig inte förbjudet att sälja något som är gratis, men men det ska vara klart för konsumenten varifrån man köper något och i det här fallet tror man att man har kontakt med en myndighet. Det ska vara väldigt tydligt att det här inte är Transportstyrelsen. Bara genom namnet menar vi att man bryter mot marknadsföringslagen, förklarar Carolina Andersson.

Tros ha samröre med företag som lurade 10 000 kunder

Det är svårt att komma i kontakt med personerna bakom trafikstyrelsen.com. Företaget som uppges vara ägare finns inte på riktigt, och på den angivna adressen i centrala Stockholm finns det inte något bolag som stämmer överens med namnet.

Men Carolina Andersson är välbekant med metoden de använder sig av. I augusti stämde hon sidan trafikenheten.se – ett företag med precis samma upplägg. Efter att en man i 40-årsåldern lurat 10 000 personer att betala för gratistjänster dömde Patent- och marknadsdomstolen personen honom att betala 400 000 kronor i böter och rättegångskostnader på 47 565 kronor.

I domen står det också att han inte får fortsätta bedriva verksamheten. Men det finns inget som hindrar honom från att starta en ny sida, vilket kan vara just vad som hänt.

Tror ni att det är det samma person som ligger bakom trafikstyrelsen.com?

– Ja, vi tror att det finns samröre i alla fall, för det är samma upplägg, säger Carolina Andersson.

Vad kan ni göra för att det inte bara ska starta nya, liknande blufföretag med nya namn när de som finns nu försvinner?

– Vi försöker få personerna bakom dömda så att de får höga viten personligen och inte kan starta andra sidor med liknande tjänster. Då börjar det svida rejält för dem. Sen försöker vi utbilda konsumenterna. Man måste vara väldigt medveten om vad man kommer in på när man söker på Google, om det är en myndighet eller en fuskmyndighet, så att man inte betalar för något som man skulle ha fått gratis. Man måste vara väldigt försiktig som konsument, säger Carolina Andersson.