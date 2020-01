Volvo är på gång med en uppdatering av 90-serien. XC90 uppdaterades i fjol, men S90, V90 och V90 Cross Country har ännu inte nått dit. Trion är just nu ute och rullar som prototyper. I augusti förra året visade vi er första bilderna på V90 facelift, och i november första bilderna på S90 facelift. Gemensamt för de båda var, efter att våra granskande ögon svept kors och tvärs över bilarna ett antal gånger, att förändringarna är väldigt små.

Nu kan vi visa dig de absolut första bilderna på uppdaterade Volvo V90 Cross Country. Precis som i fallen med S90 och V90 är det väldigt lite maskering som pryder bilen, ett tecken på att förändringarna även hos denna modellversion blir mycket små. En mindre bilintresserad person kommer knappt att se någon skillnad på bilen före och efter uppdatering, så att kalla det hela för en facelift känns överdrivet. En smärre justering av modellen, åtminstone utseendemässigt, är en bättre term.

Volvo V90 Cross Country får delvis ny frontspoiler

Vi börjar med att kika på fronten. Huven, grillen och strålkastarna ser på prototypen ut som på V90 Cross Country av i dag. Det är när vi sänker blicken en aning som vi ser förändringar, som är dolda under maskering. Frontspoilern får ny form, mer nedtonad än i dag. Liknar mer hur motsvarande parti ser ut på vanliga V90. Den silvergrå ”hasplåten” ser ut att vara mer integrerad och inte flankera på bredden som i dag, om nu inte Volvo tänker att den silvergrå ytan ska sträcka på sig ut mot dimljusen. Vi tycker oss nämligen se lite silvergrått under tejpen runt just dimljusen.

En annan detalj vi lägger märke till är en positionering av de två yttre framåtriktade parkeringssensorerna (alltså inte de sensorer som vanligtvis sitter framför hjulhusen, dessutom sådana saknar prototypen dessa).

Längs bilens sidor kan vi inte notera några som helst förändringar. Dörrhandtagen är identiska, ytterbackspeglarna likaså, och plasten längs skärmkanter och tröskellådor har samma form som den vi har sett sedan V90 Cross Country presenterades i september 2016.

Betraktar vi bilen bakifrån ser vi i princip inga skillnader i jämförelse med dagens V90 Cross Country, förutom att alla märkes- och modellbeteckningar är bortplockade. Vi ser dock att torkararmen är ny, den är nämligen längre än dagens och täcker på prototypen hela torkarbladets längd. På dagens modell blottas sista decimetern av bladet.

Kan komma förändringar i interiören

Stötfångarens nedre, silvergrå parti samt de båda ändrören är maskerade med svart tejp. Men av det vi ändå ser, exempelvis den yttre formen, sker inga förändringar där.

En annan detalj som vi ser inte stämmer, baserat på vad vi såg på V90-bilderna i fjol, är bakljusen. V90 Cross Country-prototypen på bilderna har samma bakljus som alla andra V90 och V90 Cross Country. Förra året såg vi att den inre delen (den del som är placerad på bakluckan) av bakljusen under maskering dolde ett nytt veck. På bilderna här är denna del slät.

Vi får hoppas på större förändringar interiört, även om vi tror att de inte är mycket att skriva hem om. Möjligtvis är den största förändringen ett uppdaterat Sensus Connect-infotainmentsystem med fullständig Android Auto-integration (som nu finns i Sverige i och med släppet av Android 10, där Android Auto är integrerat). För inte tänker väl Volvo ge S90, V90 och V90 Cross Country – när XC90 inte har det – det helt nya infotainmentsystem Android Automotive som elbilarna XC40 Recharge och Polestar 2 är först ut med? Låter högst osannolikt.

Nya säkerhetssystem känns självklart

Räkna också med nya säkerhetssystem utöver de som Volvo redan har i sina bilar i 90-serien, exempelvis Oncoming Lane Mitigation som lanserades med senaste XC60-generationen och även finns i S60 och V60. Oncoming Lane Mitigation är ett system som kan väja undan faror i stället för att enbart bromsa för att undvika en kollision.

Drivlineutbudet kommer att justeras i och med tillkomsten av mildhybrider. Det betyder att vi kommer få se B-beteckningar på bakluckorna på V90 Cross Country, och så klart på V90 och S90. Det kluriga med Volvos B5-beteckning är att den inte avslöjar om motorn under huven är bensin- eller dieseldriven. B5 AWD kan nämligen vara en 250 hästkrafter stark bensindrivlina… och en 235 hästkrafter stark dieseldrivlina. B6 AWD är däremot bara bensindriven. Någon dieseldriven med den beteckningen lär vi aldrig få se i och med att Volvo ska fasa ut dieselmotorerna.

När Volvo kan tänkas presentera uppdaterade V90 Cross Country återstår att se, men det bör inte dröja allt för lång tid innan det är dags. Marknadslanseringen lär dock inte äga rum innan övergången till modellår 2021 har skett.

