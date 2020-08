Hösten 2020 vill vi skapa en tidlös och hållbar inredning att må bra i. En ljuvlig tapet med motiv av handmålade blommor sätter tonen och matchas med inbjudande möbler, kuddar och plädar. Blankt tenn, formstark keramik och glittrande glas skapar dramatik. Vi ger även hemarbetsplatsen lite extra kärlek och låter den bli en del av en skön helhet. Låt dig inspireras!

1. Mustig retro

Låt dig inspireras av 60- och 70-talens formspråk. Tänk mjuka material, dova kulörer, runda former och gärna något blankt här och där.

Fåtölj Pumpkin 2 499 kronor, manchesterkudde Softa, 149 kronor, gardin Louise, 399 kronor, golvlampa Jute, 899 kronor, pläd Samba från Klippans yllefabrik, 749 kronor, kuddfodral Joar, 60x40 centimeter, 129 kronor, rund kudde Softa, diameter 50 centimeter, soffbord Elmer, 43x59 centimeter, 1 399 kronor, vit vas Artist stor, 179 kronor, och liten, 99 kronor, brun minivas Harry, 39 kronor, allt från Åhléns.

Ljuslykta och vas i ett, från Ernst. Annons: Köp ljuslyktan/vasen här (länk till Åhléns)

Mugg Unikko från Marimekko. Annons: Köp muggen här (länk till Åhléns)

Matues tallrik MSY cinnamon. Annons: Köp tallriken här (länk till Confident Living)

2. Röda accenter

Den röda färgen får våra hjärtan att slå snabbare och står för energi, passion och styrka. Kanske är det precis vad vi behöver i höst, efter sommarens mer stillsamma tid?

Krukväxter med röda blad, som till exempel palettblad, är trendigt på fönsterbrädan. Vill du gå längre – satsa på ett snyggt bladverk på väggen. Fototapet Vigor, 325 kronor/kvm, Rebel Walls.

Skåp Rustico, i pulverlackad metall med två dörrar. Annons: Köp skåpet här (länk till Ellos)

Minivas Harry Tall. Annons: Köp vasen här (länk till Åhlens)

Mönstrade mattan Taurus i ullmix. Annons: Köp mattan här (länk till Åhlens)

3. Hantverkskänsla och nya material

Närproducerat och innovativt, ljusa träslag och spår efter hantverkarens händer känns äkta, vackert och rätt – både för hemmet och för klimatet.

De nya matrumsstolarna Apelle i oljad massiv ek och kromfritt läder är handgjorda i Italien och designade av Busetti Garuti Redaelli med en tydlig blinkning till skandinaviska designtraditioner. Stol Apelle, 5 599 kronor, skänk Luxe i oljad ek, 17 919 kronor, matbord i oljad ek, Hill, bredd 220 centimeter, 26 929 kronor och taklampa Grape, från 5 279 kronor, Bolia.

Pelarbord Ribbor i ek. Annons: Köp bordet här (länk till Åhléns)

Konformade vaserna Cut är tillverkade för hand av formgivaren Joanna Günther. Annons: Köp vasen här (länk till Designtorget)

Ami stol i vitpigmenterad ek med mörkgrå filt. Annons: Köp stolen här (länk till Confident Living)

LÄS MER: Hösten på Mio är här – spana in några favoriter bland nyheterna

Inredaren Maria Löws 5 trendiga tips hösten 2020

• Inred med konst och konsthantverk som handgjord keramik och måleriska mönster.

• Tenn som material kommer tillbaka.

• Skapa en ombonad känsla med hjälp av mycket textil.

• Att inreda en hemarbetsplats är självklart denna höst.

• Ta ut svängarna och inred personligt och kreativt, med design som berör.

Inspiration till hemmakontoret

Foto: JOACHIM BELAIEFF

Bild över skrivbordet, 1 795 kronor, HK Living. Den lilla tavlan är originalakvarell av Ylva Skarp. Bordslampa Kizo, 3 995 kronor, Norrmalms el. Doftljus, 350 kronor, My Little Day. Vad, 499 kronor, Lindform. Anteckningsbok, från 179 kronor, kort med kuvert, 49 kronor, Blossfeldt. Vykort i ask, 129 kronor, kort, 10 kronor, klämmor, 25 kronor, Sköna Ting.

Foto: JOACHIM BELAIEFF

Skrivbord, Overtime, 8 150 kronor, Plan ett. Stol Chair 2025 i design av Josef Frank, 7 200 kronor, Svenskt Tenn. Handknuten marockansk matta Boujaard, 13 895 kronor, Brandstationen.

Personligt i vardagsrummet

Foto: JOACHIM BELAIEFF

Pall Chesterfield i sammet, 4 999 kronor The Sofa Store. Blå kudde Senora i design av Liselott Watkins, 1 800 kronor, Svenskt Tenn. Vinröd kudde Collect, 425 kronor, &Tradition. Moahirpläd i färgen Mellow Brick, 1 895 kronor, Stackelbergs. Mugg, 150 kronor, assiett, 120 kronor, Potteryjo. Gardiner Sunshine, 130x290 centimeter, 1 290 kronor, Himla. Grön växt, Floristkompaniet. Fondtapet Milles Fleurs, tryckt efter handmålat original, 280x300 centimeter, 14 000 kronor, Pierre Frey, Frank & Coordinata.

Foto: JOACHIM BELAIEFF

Hög vas Greek, 739 kronor, Posh Living. Beige keramikvas, 449 kronor, Dbkd. Mindre vas, 499 kronor, Lindform.

Foto: JOACHIM BELAIEFF

Handknuten marockansk matta, Boujaard, 13 895 kronor, Brandstationen. Ljusrosa kudde, 1 095 kronor, &Tradition. Kudde med tryck från Fornasetti, 1 800 kronor, Svenskt Tenn. Pall/bänk Chesterfield i sammet, 4 999 kronor, The Sofa Store. Rosa sammetskudde, 1 300 kronor, Svenskt Tenn. Vinröd kudde Collect, 425 kronor, &Tradition.

Foto: JOACHIM BELAIEFF

Ljusstake Flow av Sissi Westerberg, 2 600 kronor, Svenskt Tenn. Champagneglas Coupé, 1 750 kronor/2 stycken, The Modern Sthlm. Ljuslykta, 399 kronor/2 stycken, Hay.

Foto: JOACHIM BELAIEFF

Fåtölj Bernard, 11 499 kronor, Hay. Vinröd kudde Collect, 425 kronor, &Tradition. Mohairpläd i färgen Pebble, 1 895 kronor, Stackelbergs. Soffbord Lato, 5 195 kronor, Plan ett. Vas Greek, 695 kronor, Posh Living. Buketten består av hortensia, dahlia, björnbär, morot, allium, akleja och gräs, Floristkompaniet.

LÄS MER: Dags för en egen stil! Sakerna vi måste sluta inreda med

LÄS MER: Ikea-katalogen är här – här är trenderna för 2021

LÄS MER: Snygga mönstrade tapeter till alla rum – stor guide